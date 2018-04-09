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США не подтвердили причастность к авиаудару по сирийской базе

Международная панорама
9 апреля, 4:51 дата обновления: 9 апреля, 5:08 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 9, апреля. /ТАСС

Ранее Agence France-Presse сообщило о том, что по сирийской военной базе был нанесен удар ВВС

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© AP Photo/Pablo Martinez Monsivais

ВАШИНГТОН, 9 апреля. /ТАСС/. Пентагон в курсе сообщений о нанесенных по сирийской военной базе авиаударах, но не подтверждает свою причастность к атаке. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил в воскресенье официальный представитель ведомства Кристофер Шервуд.

"Мы знаем об этих сообщениях, нам нечего подтвердить", - отметил он, отвечая на просьбу прокомментировать появившиеся в СМИ предположения о причастности США к нанесению авиаудара.

Белый дом также не подтвердил эту информацию.

Ранее Agence France-Presse сообщило о том, что по сирийской военной базе был нанесен удар ВВС.

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