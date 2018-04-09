Трамп и Макрон считают, что Асад должен нести ответственность за нарушения прав человека

ВАШИНГТОН, 9 апреля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп и французский лидер Эмманюэль Макрон в состоявшемся в воскресенье телефонном разговоре согласились с тем, что сирийский президент Башар Асад должен нести ответственность за нарушения прав человека в своей стране. Об этом говорится в распространенном заявлении Белого дома.

"Оба лидера решительно осудили ужасающие атаки с применением химического оружия в Сирии и согласились с тем, что режим Асада должен понести ответственность за продолжающиеся с его стороны нарушения прав человека", - говорится в документе.

Президенты также "договорились обмениваться информацией о характере таких атак [в Сирии с применением химоружия] и координировать решительные, совместные ответные меры".

По данным Елисейского дворца, лидеры договорились о координации действий в Совете Безопасности ООН, где в понедельник пройдут два заседания, одно из которых - по угрозе международному миру - созвано по инициативе Москвы. Вторую встречу предложили провести девять государств - Великобритания, Франция, США, Польша, Нидерланды, Швеция, Кувейт, Перу и Кот-д'Ивуар - в связи с сообщениями о химической атаке в Сирии.

Опровержение со стороны России

В воскресенье МИД РФ назвал информационным вбросом появившиеся в субботу сообщения о химической атаке со стороны правительственных войск в городе Дума под Дамаском. В российском внешнеполитическом ведомстве считают, что безосновательные домыслы об использовании химических веществ правительственными сирийскими войсками направлены на оправдание военных ударов извне.

В свою очередь Минобороны РФ также опровергло сообщения о применении сирийскими войсками химического оружия в городе Дума. Как отметил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон (входит в Минобороны) в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко, о якобы применении в Думе бомбы с хлором сирийскими вооруженными силами заявил "ряд так называемых независимых неправительственных организаций, в том числе широко известные своими фейковыми новостями "Белые каски".

В воскресенье началась операция по выводу из Думы боевиков и их семей из группировки "Джейш аль-Ислам", а также удерживаемых ими мирных жителей.