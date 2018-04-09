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Израиль поразил объект ХАМАС в секторе Газа в ответ на нарушение границы

Международная панорама
9 апреля, 6:51 UTC+3 ТЕЛЬ-АВИВ ТЕЛЬ-АВИВ 9, апреля. /ТАСС

Также пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила о взрывном устройстве, прикрепленном у разделительного забора на границе

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© AP Photo/Adel Hana

ТЕЛЬ-АВИВ, 9 апреля. /ТАСС/. Израильские военные нанесли в понедельник удар по военному объекту ХАМАС в секторе Газа в ответ на попытку проникновения группы палестинцев из приморского анклава на территорию еврейского государства в воскресенье. Об этом говорится в распространенном коммюнике пресс-службы Армии обороны Израиля.

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"9 апреля армия нанесла удар по принадлежащей террористической организации ХАМАС цели в северной части сектора Газа, - говорится в документе. - Атака была произведена в ответ на попытку проникновения террористической группы и размещение самодельного взрывного устройства [на границе] в воскресенье, 8 апреля". Военные добавили, что "армия нанесла удар по террористической цели на территории военного объекта ХАМАС".

"Армия обороны Израиля исключительно серьезно относится к попыткам ХАМАС превратить разделительный забор в зону боев при параллельных усилиях по разрушению или повреждению забора безопасности и его инфраструктуры, - добавили в пресс-службе. - Армия не допустит циничного использования гражданских лиц в качестве прикрытия для террористической активности против солдат и гражданского населения Израиля и будет отвечать на любые террористические вылазки такого рода". "Единственным ответственным за происходящее в секторе Газа и вокруг него является движение ХАМАС", - добавили военные.

"Трое подозреваемых проникли на территорию Израиля через разделительный забор в северной части сектора Газа, после чего вернулись обратно", - указали военные. В армии добавили, что "не располагают информацией, подтверждающей сообщения об огне в сторону солдат или населенных пунктов" на территории еврейского государства. Затем армейская пресс-служба сообщила о взрывном устройстве, прикрепленном у разделительного забора на границе.

По информации палестинского минздрава, с конца марта в столкновениях на границе сектора Газа и Израиля около 30 палестинцев погибли, еще почти 3 тыс. пострадали. 30 марта десятки тысяч арабов вышли на приуроченные к Дню земли акции протеста вдоль границы палестинского анклава с требованием о возвращении палестинских беженцев к родным очагам. Во многих районах они обернулись стычками с израильскими войсками и полицией. 6 апреля в рамках продолжения "Марша возвращения" после пятничной молитвы палестинцы вновь организовали массовые шествия, которые, как и неделю назад, переросли в беспорядки.

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