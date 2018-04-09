СМИ: банды ИГ атаковали позиции сирийских войск после удара по аэродрому

ТАСС, 9 апреля. Террористы из группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) атаковали в понедельник позиции правительственных сил в Сирийской пустыне после ракетного удара, который был нанесен по военному аэродрому Т-4 на востоке провинции Хомс. Как сообщил ливанский телеканал Al Mayadeen, нападение было отражено в районе Себаа-Биар.

О потерях среди военнослужащих сведений не приводится.

Ранее агентство SANA сообщало, что удар по аэродрому в Хомсе предположительно был нанесен ВС США. Между тем Белый дом вслед за Пентагоном в воскресенье не подтвердил причастность США к удару по сирийскому аэродрому.

Ранее Al Mayadeen сообщил, что израильские ВВС совершали разведывательные полеты в пограничном пространстве между Сирией и Ливаном в момент, когда был нанесен ракетный удар по аэродрому Т-4. В Армии обороны Израиля корреспонденту ТАСС отказались комментировать сообщения об ударе по аэродрому в Хомсе.