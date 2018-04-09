Следователи предъявили экс-президенту Южной Кореи Ли Мён Баку обвинения по 16 пунктам

СЕУЛ, 9 апреля. /ТАСС/. Прокуратура Республики Корея предъявила в понедельник обвинения в коррупции экс-президенту страны Ли Мён Баку, находившемуся у власти в 2008-2013 годах. Об этом сообщило надзорное ведомство.

"Обвинения насчитывают 16 пунктов, включая взяточничество, присвоение средств, уклонение от уплаты налогов, злоупотребление властью, нарушение избирательного законодательства и т. д.", - отмечается в сообщении.

Ордер на арест Ли Мён Бака был выдан по запросу прокуратуры 22 марта. Суд при вынесении решения принял во внимание возможность уничтожения подозреваемым улик и совершения им иных противоправных действий. Немедленно после выдачи ордера экс-президент был взят под стражу и помещен в центр предварительного заключения.

В качестве доказательной базы прокуратура направила в суд 80 тыс. страниц материалов следствия и различных документов. Адвокаты Ли Мён Бака представили свою позицию в письменном виде на нескольких десятках страниц.

Прокуратура подозревает бывшего президента в получении взяток как минимум на 11 млрд вон (более $10 млн). Ли Мён Бак свою вину отрицает, заявляя, что его преследование ведется нынешней администрацией по политическим мотивам.

6 апреля экс-президент Республики Корея Пак Кын Хе, сменившая Ли Мён Бака на этом посту, была приговорена к 24 годам тюремного заключения и штрафу в 18 млрд вон (около $17 млн). Суд признал ее виновной по 16 из 18 предъявленных прокуратурой обвинений, в том числе в разглашении государственной тайны, вымогательстве и получении взяток, а также злоупотреблении властью.