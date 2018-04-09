Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.04:
$ 57.83
€ 70.71
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Следователи предъявили экс-президенту Южной Кореи Ли Мён Баку обвинения по 16 пунктам

Международная панорама
9 апреля, 9:06 UTC+3 СЕУЛ СЕУЛ 9, апреля. /ТАСС

Прокуратура подозревает бывшего главу государства в получении взяток на более чем $10 млн, сам политик свою вину отрицает

Поделиться
Материал из 1 страницы

СЕУЛ, 9 апреля. /ТАСС/. Прокуратура Республики Корея предъявила в понедельник обвинения в коррупции экс-президенту страны Ли Мён Баку, находившемуся у власти в 2008-2013 годах. Об этом сообщило надзорное ведомство.

Смотрите также
Пак Кын Хе

Как судили президентов Южной Кореи. Досье

"Обвинения насчитывают 16 пунктов, включая взяточничество, присвоение средств, уклонение от уплаты налогов, злоупотребление властью, нарушение избирательного законодательства и т. д.", - отмечается в сообщении.

Ордер на арест Ли Мён Бака был выдан по запросу прокуратуры 22 марта. Суд при вынесении решения принял во внимание возможность уничтожения подозреваемым улик и совершения им иных противоправных действий. Немедленно после выдачи ордера экс-президент был взят под стражу и помещен в центр предварительного заключения.

В качестве доказательной базы прокуратура направила в суд 80 тыс. страниц материалов следствия и различных документов. Адвокаты Ли Мён Бака представили свою позицию в письменном виде на нескольких десятках страниц.

Прокуратура подозревает бывшего президента в получении взяток как минимум на 11 млрд вон (более $10 млн). Ли Мён Бак свою вину отрицает, заявляя, что его преследование ведется нынешней администрацией по политическим мотивам.

6 апреля экс-президент Республики Корея Пак Кын Хе, сменившая Ли Мён Бака на этом посту, была приговорена к 24 годам тюремного заключения и штрафу в 18 млрд вон (около $17 млн). Суд признал ее виновной по 16 из 18 предъявленных прокуратурой обвинений, в том числе в разглашении государственной тайны, вымогательстве и получении взяток, а также злоупотреблении властью.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Пак Кын Хе
Страны
Республика Корея
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"Русал" предупредил о риске технических дефолтов из-за санкций США
2
СК возбудил дело из-за жестокого обращения с детьми в больнице Новосибирска
3
Умерла заслуженная артистка России Анжелика Волчкова
4
Французские военные отвергли причастность к удару по военному аэродрому в Сирии
5
Слуцкий: удар по аэродрому Т-4 в Сирии играет на руку только террористам
6
Уезжающие американские дипломаты рассказали про свои впечатления о России
7
Сирийская авиабаза подверглась ракетному удару
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости