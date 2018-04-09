Французские военные отвергли причастность к удару по военному аэродрому в Сирии

ПАРИЖ, 9 апреля. /ТАСС/. Французские военные не имеют отношения к ракетному удару по военному аэродрому Т-4 на востоке сирийской провинции Хомс. Об этом сообщило в понедельник Agence France-Presse (AFP).

"Это не мы", - заявил агентству официальный представитель вооруженных сил Франции полковник Патрик Стеже.

Ранее сообщалось, что военный аэродром Т-4, расположенный в сирийской провинции Хомс в районе Пальмиры, подвергся в понедельник ракетной атаке. Как сообщил ранее в понедельник телеканал Al-Arabiya, в результате погибли 14 военнослужащих, в том числе несколько иранских советников.

В свою очередь агентство Sana отмечало, что удар по аэродрому предположительно был нанесен ВС США. Между тем Белый дом вслед за Пентагоном не подтвердил причастность США к этому удару.

Ранее телеканал Al-Mayadeen сообщил, что израильские ВВС совершали разведывательные полеты в пограничном пространстве между Сирией и Ливаном в момент, когда был нанесен ракетный удар по аэродрому. В Армии обороны Израиля корреспонденту ТАСС отказались комментировать сообщения об ударе по аэродрому в Хомсе.

Как сообщили в понедельник в Елисейском дворце, президенты Франции и США Эмманюэль Макрон и Дональд Трамп договорились "координировать свои действия" в связи с якобы имевшей место химатакой в Восточной Гуте. Ранее Макрон неоднократно заявлял, что Франция нанесет военный удар по Сирии, если будет доказано применение химоружия.

Опровержение со стороны России

В воскресенье Минобороны РФ опровергло сообщения о применении сирийскими войсками химического оружия в городе Дума в Восточной Гуте. Как отметил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон (входит в Минобороны) в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко, о якобы применении в Думе бомбы с хлором сирийскими вооруженными силами заявил "ряд так называемых независимых неправительственных организаций, в том числе широко известные своими фейковыми новостями "Белые каски".

По данным Минобороны РФ, в воскресенье началась операция по выводу из Думы боевиков группировки "Джейш аль-Ислам" (в субботу сообщалось, что они возобновили боевые действия против правительственных сил), а заявления о химатаках используются несколькими западными странами для срыва данной операции.