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Абэ обсудит с Трампом необходимость уничтожения КНДР ракет малой и средней дальности

Международная панорама
9 апреля, 9:40 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 9, апреля. /ТАСС

Премьер-министр Японии с 17 по 20 апреля посетит с официальным визитом США

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ТОКИО, 9 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в ходе предстоящего визита в США и встречи с президентом Дональдом Трампом намерен поднять вопрос о необходимости уничтожения КНДР ракет малой и средней дальности. Об этом он заявил в понедельник, выступая на заседании парламента.

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"Моя предстоящая встреча с американским лидером в [его поместье] "Мар-а-Лаго" - это хороший шанс согласовать наши позиции в преддверии саммита лидеров Южной и Северной Кореи, а также возможной встречи лидеров США и Северной Кореи. С точки зрения Японии нет никакого смысла в уничтожении Северной Кореей только межконтинентальных баллистических ракет. Она должна избавиться также и от ракет малой и средней дальности, которые угрожают нашей стране. Этот вопрос я также хотел бы обсудить с президентом Трампом", - сказал он.

Абэ с 17 по 20 апреля посетит с официальным визитом США. По его словам, в ходе встречи с Трампом он намерен лично попросить его поднять вопрос похищенных разведкой КНДР японских граждан в случае организации саммита лидеров этой страны и США.

В начале текущего года на фоне проведения в Пхёнчхане Олимпийских игр наметилось потепление в отношениях между Сеулом и Пхеньяном. Позднее стороны договорились провести встречу на высшем уровне с участием президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына. После этого, как ожидается, с лидером КНДР может встретиться президент США Дональд Трамп.

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Персоны
Ким Чен Ын Мун Чжэ Ин Абэ, Синдзо Трамп, Дональд
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Олимпиада-2018 Ракетные запуски в КНДР
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