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СМИ: не менее 14 военных погибли в результате ракетного удара по аэродрому в Хомсе

Международная панорама
9 апреля, 9:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, апреля. /ТАСС

По данным телеканала Al-Arabiya, удар был нанесен израильскими ВВС

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ТАСС, 9 апреля. Военный аэродром Т-4, расположенный в сирийской провинции Хомс в районе Пальмиры, подвергся в понедельник ракетной атаке. Как утверждает телеканал Al-Arabiya, удар был нанесен израильскими ВВС. В результате, по его сведениям, погибли 14 военнослужащих, в том числе несколько иранских советников.

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Ранее телеканал Al-Mayadeen передал, что самолеты израильских ВВС находились в небе Ливана в момент, когда был нанесен ракетный удар по военному аэродрому в Хомсе.

Сирийский военный источник сообщил агентству Sana, что сирийские системы ПВО при отражении атаки сбили восемь ракет. Сколько из них достигли своей цели, пока не сообщается.

Со стороны Израиля, который неоднократно атаковал сирийские военные объекты, пока никаких подтверждений о ракетном ударе не поступало.

В феврале зенитчики сирийской армии отразили ракетный удар Израиля. Удар был нанесен после того, как военнослужащие сирийской противовоздушной обороны сбили истребитель F-16. ВВС два раза атаковали наземные цели в Сирии, сообщил ранее представитель израильской армии. 

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