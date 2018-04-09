Американские военные испытали способность ЗРК THAAD и Patriot обмениваться данными

ВАШИНГТОН, 9 апреля. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Два главных зенитно-ракетных комплекса (ЗРК) американских Вооруженных сил - THAAD и Patriot - успешно продемонстрировали свою возможность "общаться" друг с другом во время учений. Об этом в пятницу сообщило Агентство по противоракетной обороне Минобороны.

Испытания нового программного обеспечения, установленного на THAAD, проводились на одном из полигонов в штате Нью-Мексико. "Учения по отслеживанию цели заключались в симуляции перехвата настоящей ракеты малой дальности Lynx. Она была запущена на полигоне Уайт-Сэндс, после чего ее обнаружил и вел слежение мобильный радар наблюдения THAAD второй модели AN/TPY-2. Комплекс Patriot также засек и отследил цель. И THAAD, и Patriot обменивались сообщениями по каналам передачи тактических данных, подтвердив возможность взаимодействия этих двух оружейных систем", - говорится в сообщении профильного агентства Пентагона.

При этом сами ЗРК лишь имитировали отработку по цели. Настоящие ракеты-перехватчики задействованы не были.

Оба комплекса сейчас развернуты в Республике Корея для отражения возможной атаки со стороны КНДР. THAAD также находятся на острове Гуам, а Patriot - во многих странах мира. В командовании американских сухопутных войск ранее пришли к выводу о том, что между ними необходимо наладить связь. В Пентагоне решили найти способ использовать эти системы как одно целое, для повышения эффективности применения ракет. Кроме того, военным хотелось бы, чтобы ЗРК Patriot смог полагаться на большой радар AN/TPY-2, входящий в состав комплекса THAAD. Это позволило бы расширить область боевого применения Patriot.

ЗРК Patriot был принят на вооружение в 1982 году, используемые им противоракеты могут сбивать вражеские ракеты на расстоянии до 45 км, а также воздушную технику - на расстоянии до 160 км. THAAD - более современная система, она применяется с 2008 года, дальность ее действия - до 200 км.