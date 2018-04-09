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ОЗХО изучает информацию, касающуюся возможного применения химоружия в Сирии

Международная панорама
9 апреля, 12:56 UTC+3

Генеральный директор организации Ахмет Узюмджю сообщил, что миссия по установлению фактов применения химоружия находится в процессе сбора информации из всех доступных источников

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ГААГА, 9 апреля. /ТАСС/. Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) изучает информацию из доступных источников относительно возможного применения отравляющих веществ в сирийском городе Дума. Об этом сообщил в понедельник генеральный директор организации Ахмет Узюмджю.

Он выразил "серьезную обеспокоенность" возможной атакой 7 апреля. "Ситуационный центр ОЗХО внимательно изучает информацию относительно инцидента и провел предварительный анализ сообщений о возможном использовании отравляющих веществ сразу после их появления", - подчеркнул Узюмджю в своем заявлении.

В свою очередь "Миссия по установлению фактов применения химоружия в Сирии находится в процессе сбора доступной информации из всех доступных источников, чтобы установить, было ли использовано отравляющее вещество", сказал гендиректор. "Заключения миссии будут представлены государствам-участникам Конвенции о запрещении химического оружия", - отметил он.

С утверждением о том, что 7 апреля в городе Дума в Восточной Гуте было применено химоружие, выступил ряд НПО, в том числе "Белые каски". В заявлении, размещенном 8 апреля на сайте этой организации, сообщается, что при бомбардировке города якобы использовались, в частности, бомбы с хлором, погибли десятки человек, в больницы с признаками отправления доставлены местные жители. В МИД РФ это сообщение назвали информационным вбросом, а в Минобороны РФ заявили, что "Белые каски" известны своими фейковыми новостями. Ранее в российских ведомствах неоднократно предупреждали о готовящихся в разных регионах Сирии провокациях и инсценировках применения химоружия правительственными войсками.

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