В администрации Порошенко заявили, что Турция готова участвовать в миссии ООН в Донбассе

КИЕВ, 9 апреля. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко провел встречу со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом и министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу. Как заявила в понедельник пресс-служба главы украинского государства, в ходе переговоров турецкая сторона выразила готовность принимать участие в миссии ООН в Донбассе.

"Турция поддержала развертывание миротворческой миссии ООН на оккупированной части Донбасса и заявила о готовности принять в ней участие", - говорится в сообщении.

В администрации Порошенко добавили, что украинский президент проинформировал турецкую сторону о ситуации в Донбассе. Кроме того, в ходе переговоров стороны обсудили подготовку Седьмого заседания Стратегического совета высокого уровня между странами.

"Отдельно были обсуждены ключевые направления углубления двустороннего сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной сферах, а также возможности реализации совместных проектов в энергетической сфере. Среди прочего, речь шла о трехстороннем сотрудничестве между Украиной, Турцией и Катаром", - добавили в пресс-службе.