Анкара пока не подтверждает возможное участие в миссии ООН в Донбассе

АНКАРА, 9 апреля. /ТАСС/. Пресс-служба канцелярии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана не комментирует сообщение пресс-службы главы украинского государства о том, что Турция заявила о готовности принять участие в миссии ООН в Донбассе. Об этом сообщил в понедельник корреспонденту ТАСС представитель канцелярии Эрдогана.

"В настоящее время у нас нет каких-либо комментариев на эту тему", - сказал собеседник агентства.

Ранее в администрации президента Украины Петра Порошенко сообщили, что "Турция поддержала развертывание миротворческой миссии ООН на оккупированной части Донбасса и заявила о готовности принять в ней участие". Пресс-служба главы украинского государства также проинформировала о том, что Порошенко провел встречу со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом и министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.