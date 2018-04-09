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Анкара пока не подтверждает возможное участие в миссии ООН в Донбассе

Международная панорама
9 апреля, 14:01 UTC+3 АНКАРА АНКАРА 9, апреля. /ТАСС

Ранее в администрации Петра Порошенко сообщили, что Турция заявила о готовности принять участие в миротворческой миссии ООН

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АНКАРА, 9 апреля. /ТАСС/. Пресс-служба канцелярии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана не комментирует сообщение пресс-службы главы украинского государства о том, что Турция заявила о готовности принять участие в миссии ООН в Донбассе. Об этом сообщил в понедельник корреспонденту ТАСС представитель канцелярии Эрдогана.

"В настоящее время у нас нет каких-либо комментариев на эту тему", - сказал собеседник агентства.

Ранее в администрации президента Украины Петра Порошенко сообщили, что "Турция поддержала развертывание миротворческой миссии ООН на оккупированной части Донбасса и заявила о готовности принять в ней участие". Пресс-служба главы украинского государства также проинформировала о том, что Порошенко провел встречу со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом и министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.

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Персоны
Эрдоган, Реджеп Тайип Порошенко, Петр Алексеевич
Темы
Кризис на Украине
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