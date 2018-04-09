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Посол Италии в РФ считает, что надо оставить позади инцидент в Солсбери

Международная панорама
9 апреля, 14:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, апреля. /ТАСС

Паскуале Терраччано добавил, что "Италия будет придерживаться линии на открытость к диалогу с Россией"

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МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Посол Италии в Москве Паскуале Терраччано считает, что надо оставить эпизод с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в прошлом и в отношениях с Россией сосредоточиться на диалоге.

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"Я думаю, что необходимо смотреть вперед, оставить этот эпизод в прошлом. Имело место различие точек зрения и оценок ситуации, однако теперь, мне кажется, необходимо сосредоточиться на сотрудничестве", - сказал он в понедельник журналистам.

"Мы традиционно выступаем за сотрудничество и диалог, - продолжил дипломат. - Мы являемся членами Североатлантического альянса и поэтому связаны некоторыми обязательствами по отношению к нашим партнерам, но Италия будет придерживаться линии на открытость к диалогу с Россией".

4 марта Сергей Скрипаль, осужденный в РФ за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Лондон выступил с утверждениями о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании, не предъявив никаких доказательств, обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет.

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Персоны
Скрипаль, Сергей Викторович
Темы
Дело Сергея Скрипаля
Страны
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