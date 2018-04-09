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СМИ: коэффициент аварийности в ВВС США достиг семилетнего максимума

Международная панорама
9 апреля, 16:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, апреля. /ТАСС

В рядах военно-воздушных сил США участились случаи технических поломок и сбоев, повлекших денежные потери и травматизм работников

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ТАСС, 9 апреля. Количество технических и иных сбоев без серьезных случаев травматизма в ВВС США неуклонно увеличивается с 2013 года, в прошлом году оно достигло семилетнего максимума - 667 инцидентов. Как сообщила в воскресенье газета Military Times, в 2011 году произошло 573 инцидента.

Издание отметило, что повышение коэффициента аварийности в ВВС страны, в частности, увеличение числа инцидентов "Класса С" (поломок техники и сбоев, повлекших ущерб в размере от $50 тыс.  до $500 тыс.  или травматизм с временной потерей работоспособности) является весьма тревожной тенденцией, чреватой возникновением более серьезных ЧП и потерями личного состава.

"Это является ранним предупреждением о наличии проблемы, требующей решения до того, как она приведет к чему-то более плачевному", - заявил газете директор Проекта обеспечения безопасности воздушно-космических систем при Центре стратегических и международных исследований Тодд Харрисон. Он отметил, что за период с 2013 года количество инцидентов "Класса С" возросло в ВВС на 16%. Большая часть этих инцидентов, по данным Military Times, связана с эксплуатацией самолетов A-10 Thunderbolt II, нескольких транспортных самолетов и истребителей F-16 Fighting Falcon.

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По мнению отставного генерала ВВС США Герберта Карлайла, сложившаяся в военно-воздушных силах страны ситуация является следствием предпринятых в 2013 году сокращений ассигнований на нужды вооруженных сил, в частности. "Сегодня мы пожинаем плоды, посеянные нами во время наложения секвестра (на вооруженные силы - прим. ТАСС), - сказал он изданию. - Если мы будем и далее следовать нынешним курсом... то следующим этапом будет потеря человеческих жизней".

Это мнение разделяет и бывший министр обороны США Чак Хейгел (2013-2015 годы), вынужденный в свое время, по его словам, смириться с сокращением оборонного бюджета. "Мы в течение месяцев не проводили тренировок. Конечно, все это сказалось на боеготовности. Это сказалось на всех наших оборонных объектах", - приводит газета слова экс-министра.

В течение многих лет, как указала Military Times, ВВС были активно задействованы в войнах в Афганистане, Ираке и Сирии, равно как и в сдерживании возросшей военной активности КНДР, России и Китая. При такой нагрузке необходим более интенсивный уход за самолетами, но в ВВС не хватает квалифицированных авиамехаников, штат которых также урезали в "период секвестра". И хотя, как пишет газета, с тех пор это упущение почти устранили, в ВВС по-прежнему ощущается острая нехватка высококвалифицированных специалистов.

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