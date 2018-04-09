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Что известно об авиаударе по сирийской базе Т-4

Международная панорама
9 апреля, 17:10 UTC+3

Обстрелу подвергся аэродром, расположенный в стратегически важном районе между Хомсом и Пальмирой

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© Saifullah Al Ahmad/Anadolu Agency/Getty Images, архив

Массированный ракетный удар был нанесен в понедельник, 9 апреля, по военному аэродрому Т-4 в сирийской провинции Хомс. ТАСС объясняет, кто и зачем осуществил атаку, как она связана с враждой Израиля и Ирана, а также какова позиция России по сложившейся ситуации.

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Что произошло?

9 апреля в период с 03:25 по 03:53 мск военный аэродром Тияс, также известный как Т-4, в провинции Хомс подвергся ракетному обстрелу. По базе было выпущено восемь ракет, из них три достигли цели (они поразили западную часть аэродрома), а остальные были уничтожены подразделениями ПВО вооруженных сил Сирии в ходе противовоздушного боя.

По свидетельству местных СМИ, в районе аэродрома прогремело несколько сильных взрывов. Жертвами атаки на данный момент числятся 14 военнослужащих, в том числе несколько иранских советников (войска Исламской Республики находятся на территории Сирии по просьбе официального Дамаска).

После авиаудара активизировались террористы из группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) — они напали на позиции правительственных сил в Сирийской пустыне в районе Себаа-Биар.

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Кто осуществил авиаудар?

По данным Минобороны РФ, атаку произвели два самолета F-15 ВВС Израиля, не заходя в воздушное пространство Сирии, с территории Ливана. Изначально местные СМИ утверждали, что удар по аэродрому предположительно нанесли ВС США, тогда как израильские самолеты просто выполняли разведывательный полет. Пентагон и Белый дом не подтвердили эту информацию. Представители Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) отказались комментировать сообщения об авиаударе, но подтвердили, что им известны утверждения о причастности израильских самолетов F-15.

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Почему подозрение изначально пало на США и Францию?

Буквально за считаные часы до атаки помощник президента США Дональда Трампа по вопросам внутренней безопасности Том Боссерт говорил о возможном ракетном ударе в качестве ответа на якобы осуществленную властями химатаку в городе Дума под Дамаском. В 2017 году по аналогичному сценарию США нанесли ракетный удар по сирийской авиабазе Шайрат.

8 апреля Трамп возложил вину за химатаку на "животное [Башара] Асада", пригрозив ему "большой расплатой", а затем в разговоре с президентом Франции Эмманюэлем Макроном говорил о том, что сирийский президент должен понести ответственность за нарушения прав человека в своей стране. Макрон же еще в середине февраля 2018 года утверждал, что "Франция будет атаковать", если информация об использовании химоружия властями Сирии подтвердится. Однако в понедельник, 9 апреля, французские военные отвергли причастность к удару по военному аэродрому Т-4.

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Зачем Израилю бомбить Т-4?

Тияс — это одна из крупнейших военных авиабаз Сирии, расположенная в стратегически важном районе страны между Хомсом и Пальмирой. Именно с этого аэродрома, как утверждали израильские военные, в феврале 2018 года была осуществлена атака иранских беспилотников по территории Израиля. Иран — союзник Дамаска и противник Тель-Авива на Ближнем Востоке — предположительно разместил на базе Т-4 специальные силы "Аль-Кудс" Корпуса "стражей исламской революции" (КСИР, элитные части ВС Ирана). С их помощью через Тияс якобы поставлялось оружие для сирийского правительства, ливанской группировки "Хезболла" и шиитских бандформирований в регионе.

Позиция Израиля состоит в том, что он не вмешивается в ход гражданской войны в Сирии, но оставляет за собой право принимать меры против действий Ирана и его союзников на сирийской территории, если они представляют угрозу безопасности для еврейского государства. 10 февраля в ответ на вторжение иранского беспилотника израильские ВВС дважды атаковали наземные цели в Сирии: один удар был нанесен по иранскому пункту управления беспилотными летательными аппаратами на авиабазе T-4, второй — по четырем иранским и восьми сирийским военным объектам в южной части страны. Во время авиаудара ПВО Сирии сбили израильский истребитель F-16, получившие ранения пилоты покинули самолет и приземлились на территории еврейского государства.

"Долгое время Иран и "Аль-Кудс" действовали при поддержке сирийских сил и одобрении сирийского режима с сирийской авиабазы Т-4 под Тадмором", — Twitter ЦАХАЛ.

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Какова позиция России?

Глава МИД РФ Сергей Лавров призвал разобраться в ситуации и выяснить, "кто летал [и] кто не летал" в тот день в небе над Сирией. По мнению главы МИД РФ, ситуация вокруг удара по сирийскому аэродрому может повлечь за собой очень опасное развитие событий. "Надеюсь, что это понимают, по крайней мере, военные, и американские, и тех стран, которые входят с США в одну коалицию", — добавил он.

Комментируя события в Думе, Лавров назвал произошедшее "провокацией, направленной на то, чтобы опять обвинить Дамаск в применении химического отравляющего вещества против мирных граждан". Россия выступает за честное расследование предполагаемых химатак в Сирии, но против назначения виновных без каких-либо доказательств, добавил министр.

9 апреля последние события в Сирии обсудит Совет Безопасности ООН во время заседания на тему "Угроза международному миру".

 

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