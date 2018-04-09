Что известно об авиаударе по сирийской базе Т-4

9 апреля в период с 03:25 по 03:53 мск военный аэродром Тияс, также известный как Т-4, в провинции Хомс подвергся ракетному обстрелу. По базе было выпущено восемь ракет, из них три достигли цели (они поразили западную часть аэродрома), а остальные были уничтожены подразделениями ПВО вооруженных сил Сирии в ходе противовоздушного боя.

По свидетельству местных СМИ, в районе аэродрома прогремело несколько сильных взрывов. Жертвами атаки на данный момент числятся 14 военнослужащих, в том числе несколько иранских советников (войска Исламской Республики находятся на территории Сирии по просьбе официального Дамаска).

После авиаудара активизировались террористы из группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) — они напали на позиции правительственных сил в Сирийской пустыне в районе Себаа-Биар.