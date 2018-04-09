Times: британские эксперты на Кипре перехватили сообщение в день отравления Скрипалей

ТАСС, 9 апреля. Эксперты британских ВВС, базирующихся на юге Кипра, перехватили в день отравления в Солсбери Сергея Скрипаля и его дочери Юлии сообщение, отправленное из предместья Дамаска в Москву. Соответствующее утверждение содержится в материале британской газеты The Times, опубликованном в понедельник.

По данным издания, оно включало фразу о том, что "посылка доставлена". В послании также указывалось на то, что два лица "успешно выехали". Увидев это сообщение, один из лейтенантов ВВС королевства вспомнил еще об одном, перехваченном сутки назад, которому не придали должного внимания.

Перехваченная информация, как утверждается в материале, стала частью разведданных, предоставленных Лондоном союзникам перед тем, как из ряда стран в связи с инцидентом были высланы российские дипломаты.

4 марта Сергей Скрипаль, осужденный в РФ за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Лондон выступил с утверждениями о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании, не предъявив никаких доказательств, обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало.