Экс-глава ВВС Израиля связал удар по авиабазе в Сирии с сообщениями о применении химоружия

ТАСС, 9 апреля. Бывший командующий ВВС Израиля Эйтан Бен-Элияху косвенно признал, что удар по военному аэродрому в провинции Хомс был нанесен в понедельник израильскими истребителями. В интервью газете Maariv, выдержки из которого привел телеканал Al Mayadeen, генерал утверждал, что удар по авиабазе, не подтвержденный официально Израилем, связан с поступившей информацией о якобы применении сирийской армией химических боеприпасов в Восточной Гуте.

"У меня нет сомнений, что между этой атакой и использованием отравляющих веществ в городе Дума существует связь", - подчеркнул он.

Кроме того, по его словам, Израиль стремится не допустить концентрации иранских сил в этом районе. "Два месяца назад (10 февраля) авиабаза Т-4 между Хомсом и Пальмирой уже подвергалась ракетной атаке", - напомнил Бен-Элияху. На этом аэродроме находится иранский пункт управления беспилотными летательными аппаратами.

"Только Соединенные Штаты и Израиль были способны нанести такой удар по Сирии", - заявил генерал. При этом он отметил, что, "если бы это сделали США, то им не было никакого резона скрывать факт ракетной атаки". Однако, как считает Бен-Элияху, у американских военных было слишком мало времени, чтобы подготовиться к такому нападению.

Ранее МИД РФ назвал информационным вбросом появившиеся в субботу сообщения о химической атаке со стороны правительственных войск в городе Дума. В российском внешнеполитическом ведомстве считают, что безосновательные домыслы об использовании химических веществ правительственными войсками направлены на оправдание военных ударов извне.