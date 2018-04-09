МККК не располагает информацией о применении химоружия в городе Дума

ЖЕНЕВА, 9 апреля. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Международный комитет Красного Креста (МККК) не располагает проверенной информацией о якобы примененном в городе Дума в Восточной Гуте под Дамаском химическом оружии, поскольку не имеет в этом городе своих представителей. Об этом сообщила ТАСС в понедельник официальный представитель Международного комитета Красного Креста (МККК) Иоланда Жакме.

Отвечая на вопрос корреспондента ТАСС, известно ли что-либо представителям МККК в Сирии о применении химоружия в Думе, она сказала: "Мы ничего не знаем, мы не находимся в Думе". "Поскольку нас там нет, то мы ничего не знаем об этом якобы произошедшем инциденте, - пояснила Жакме. - Известно, что химическое оружие полностью запрещено гуманитарным правом. Но, по сути, мы не можем ничего сказать, так как у нас нет сведений из первых рук".

Официальный представитель напомнила, что в апреле прошлого года после инцидента в городе Хан-Шейхун, где также, как утверждалось, было применено химическое оружие, в МККК обратилось за информацией много представителей СМИ. "Мы заявили тогда, что нас там не было, и мы не в состоянии проверить сами, что произошло. Если у нас нет информации из первых рук, то мы не можем ничего сказать", - заключила Жакме.

С утверждением о том, что 7 апреля в городе Дума в Восточной Гуте под Дамаском было применено химоружие, выступил ряд неправительственных организаций, в том числе "Белые каски". В заявлении, размещенном 8 апреля на сайте этой организации, говорится, что при бомбардировке города использовались, в частности, бомбы с хлором, погибли десятки человек, в больницы с признаками отправления доставлены местные жители.

В воскресенье Минобороны РФ опровергло сообщения о применении сирийскими войсками химического оружия в городе Дума в Восточной Гуте. Как отметил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон (входит в Минобороны) в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко, о якобы применении в Думе бомбы с хлором сирийскими вооруженными силами заявил "ряд так называемых независимых неправительственных организаций, в том числе широко известные своими фейковыми новостями "Белые каски". По данным Минобороны РФ, заявления о химатаках используются несколькими западными странами для срыва операции операция по выводу из Думы боевиков группировки "Джейш аль-Ислам".

Инцидент в городе Хан-Шейхун, расположенном в сирийской провинции Идлиб, где было применено, предположительно, химическое оружие, произошел 4 апреля 2017 года. При этом погибли почти 100 человек. По данным Минобороны РФ, сирийская авиация разбомбила цехи боевиков, где производились отравляющие вещества. В Вашингтоне при этом обвинили Дамаск в проведении химатаки, после чего в ночь на 7 апреля ВМС США нанесли ракетный удар по сирийскому военному аэродрому "Шайрат" в провинции Хомс.