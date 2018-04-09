Глава Пентагона не исключает применения военной силы против властей Сирии

ВАШИНГТОН, 9 апреля. /ТАСС/. Министр обороны США Джеймс Мэттис допускает, что Вашингтон решит вновь применить военную силу против властей Сирии. Он подтвердил это, отвечая в понедельник на вопросы журналистов в ходе встречи с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани, который находится с визитом в Вашингтоне.

"В данный момент я ничего не исключаю", - сказал Мэттис, когда у него поинтересовались, существует ли возможность нанесения Вооруженными силами США ударов с воздуха по объектам и живой силе правительства Сирии.

Как одновременно признал глава американского военного ведомства, он не в состоянии подтвердить, что именно Дамаск несет ответственность за предположительно имевшее место в субботу использование химического оружия в городе Дума в Сирии.

"Мы прежде всего должны изучить вопрос о том, почему вообще химическое оружие все еще применяется [в Сирии], если россияне были гарантом рамочных договоренностей о ликвидации всех химических вооружений [властей в Дамаске]. Поэтому мы работаем со своими союзниками и партнерами от НАТО до Катара <...>, и мы собираемся заняться данным вопросом", - заявил Мэттис.

С утверждением о том, что 7 апреля в городе Дума в Восточной Гуте было применено химоружие, выступил ряд неправительственных организаций, в том числе сирийские "Белые каски". В заявлении организации говорится, что при бомбардировке города использовались, в частности, бомбы с хлором, погибли десятки человек, в больницы с признаками отправления доставлены местные жители.

В МИД России это сообщение назвали информационным вбросом. Минобороны России со своей стороны заявило, что "Белые каски" известны своими фейковыми новостями. Ранее в российских ведомствах неоднократно предупреждали о готовящихся в разных регионах Сирии провокациях и инсценировках применения химоружия правительственными войсками.