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СМИ: двое иранцев погибли в результате ракетного удара по аэродрому в Хомсе

Международная панорама
9 апреля, 16:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, апреля. /ТАСС

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что по сирийскому аэродрому T-4 было выпущено восемь управляемых ракет

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ТАСС, 9 апреля. Двое иранских военнослужащих стали жертвами ракетного удара по военному аэродрому Т-4, расположенному в сирийской провинции Хомс в районе Пальмиры. Об этом сообщило в понедельник иранское агентство Fars.

Массированный ракетный удар был нанесен рано утром в понедельник по военному аэродрому Т-4 в сирийской провинции Хомс. Как сообщило агентство SANA со ссылкой на военный источник, в результате атаки есть погибшие и раненые военнослужащие. Сирия возложила ответственность на Израиль за ракетный удар по военному аэродрому. По данным источника SANA в командовании ВС Сирии, истребители F-15 ВВС Израиля выпустили по цели несколько ракет из воздушного пространства Ливана.

Как сообщили в понедельник в Минобороны РФ, по сирийскому аэродрому T-4 было выпущено всего восемь управляемых ракет. При этом ПВО ВС Сирии сумели уничтожить пять из них. Среди российских советников в Сирии пострадавших нет.

Официальный представители армии Израиля Джонатан Конрикус сообщил в понедельник, что не будет комментировать заявление Минобороны РФ о том, что два самолета F-15 ВВС еврейского государства нанесли удар восемью управляемыми ракетами по сирийскому аэродрому T-4.

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Кризис в Сирии Авиаудар по сирийскому аэродрому Т-4
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