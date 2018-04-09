Де Мистура выступит в понедельник перед Совбезом ООН

ЖЕНЕВА, 9 апреля. /ТАСС/. Спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура выступит перед членами Совета Безопасности ООН на заседании, которое пройдет в понедельник в Нью-Йорке. Об этом сообщила пресс-служба Отделения ООН в Женеве, не раскрыв иных подробностей.

"Спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура проинформирует сегодня Совет Безопасности, - говорится в сообщении. - Заседание начнется в 15 часов по нью-йоркскому времени (22:00 мск)". В заявлении не уточняется, будет ли де Мистура лично присутствовать на заседании или представит свою информацию в режиме телеконференции. О чем именно проинформирует СБ ООН де Мистура, в пресс-службе не уточнили.

Тем не менее, как ожидается, де Мистура расскажет членам Совбеза об усилиях, предпринимаемых на треке политического урегулирования в Сирии, и в частности, о процессе формирования конституционной комиссии, соглашение о создании которой было достигнуто на Конгрессе сирийского национального диалога в Сочи.

Как сообщил в воскресенье ТАСС пресс-секретарь постоянного представительства РФ при ООН Федор Стржижовский, в понедельник в Совбезе ООН состоятся два заседания. Как он уточнил, тема созванного Россией заседания - угроза международному миру. "Совет Безопасности, созванный по инициативе России, начнется в 3 часа дня (22:00 мск), а сразу вслед за ним состоится второе заседание Совбеза", - отметил Стржижовский.

Ранее постоянное представительство Великобритании при всемирной организации сообщило в Twitter, что девять государств - Великобритания, Франция, США, Польша, Нидерланды, Швеция, Кувейт, Перу и Кот-д'Ивуар - заявили о необходимости проведения экстренной встречи СБ ООН в связи с утверждениями о химической атаке в Сирии.

В МИД РФ ранее назвали информационном вбросом появившиеся в субботу сообщения о химической атаке со стороны правительственных войск Сирии в городе Дума. В ведомстве заявили, что безосновательные домыслы об использовании химических веществ правительственными сирийскими войсками направлены на оправдание военных ударов извне. Минобороны РФ также опровергло сообщения о применении сирийскими войсками химического оружия.