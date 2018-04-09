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Полиция ФРГ отпустила задержанных по подозрению в подготовке теракта на полумарафоне

Международная панорама
9 апреля, 17:52 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 9, апреля. /ТАСС

Правоохранители сообщили, что подозрения в отношении шестерых предполагаемых исламистов не подтвердились

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БЕРЛИН, 9 апреля. /ТАСС/. Полиция Германии отпустила в понедельник шестерых предполагаемых исламистов, задержанных по подозрению в подготовке теракта на Берлинском полумарафоне. Как сообщили в прокуратуре столицы ФРГ, подозрения в отношении мужчин в возрасте от 18 до 21 года не подтвердились, оснований оставлять их под арестом нет.

Двое из подозреваемых, по данным следствия, были знакомы с Анисом Амри - тунисцем, который совершил теракт на столичном рождественском рынке 19 декабря 2016 года. Мужчины были задержаны в воскресенье параллельно с пробегом. В то же время в их квартирах во время обысков ничего подозрительного найдено не было.

В полумарафоне принимали участие около 32 тыс. человек.

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