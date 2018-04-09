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Экс-помощнику Трампа Манафорту вновь отказали в освобождении из-под домашнего ареста

Международная панорама
9 апреля, 17:49 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 9, апреля. /ТАСС

Ранее защита Пола Манафорта ходатайствовала о пересмотре условий меры пресечения

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ВАШИНГТОН, 9 апреля. /ТАСС/. Судья по делу экс-руководителя предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта в понедельник в очередной раз отказала ему в освобождении до начала судебного процесса из-под домашнего ареста.

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"По итогам рассмотрения обновленного ходатайства ответчика о пересмотре условий меры пресечения, а также просьбы со стороны правительства отклонить его суд принял решение отказать в удовлетворении ходатайства", - отмечается в постановлении судьи Эми Джексон, с которым корреспондент ТАСС ознакомился в электронном архиве суда.

Как пояснила Джексон, ее не устроило то, что Манафорт по-прежнему предлагает в качестве дополнения к установленному судом денежному залогу в размере $10 млн четыре объекта недвижимости - дома и квартиры, два из которых обременены обязательствами перед банками. "Ответчик все еще может представить другой залоговый пакет на дополнительную сумму в размере $10 млн", - указала судья.

Манафорт добивается возможности перемещаться по стране с деловыми целями до того, как начнется судебный процесс, назначенный Джексон на 17 сентября. Спецпрокурор Роберт Мюллер, выступающий в данном деле в качестве истца, не раз подчеркивал, что он против изменения меры пресечения в отношении экс-помощника Трампа. Он аргументировал это, в частности, тем, что ответчик проигнорировал запрет судьи на общение с прессой. Ряд аналитиков считает, что на самом деле Мюллер пытается таким образом оказывать давление на Манафорта, добиваясь от него информации, связанной с работой в избирательном штабе Дональда Трампа.

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