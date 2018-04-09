Экс-главком НАТО предположил, что США могут нанести удар по вертолетной базе в Сирии

НЬЮ-ЙОРК, 9 апреля. /ТАСС/. США могут нанести удар по базе вертолетов в Сирии, которые якобы использовались для применения химического оружия в городе Дума в Восточной Гуте. Такое мнение высказал в понедельник в интервью телекомпании CNN бывший главнокомандующий силами НАТО генерал Уэсли Кларк.

"Немедленный ответ может состоять в том, чтобы нанести удар по базе вертолетов", - сказал он, добавив, что "не может быть другого варианта, кроме силового".

Ранее в понедельник министр обороны США Джеймс Мэттис допустил, что Вашингтон решит вновь применить военную силу против властей Сирии. "В данный момент я ничего не исключаю", - сказал глава Пентагона, когда у него поинтересовались, существует ли возможность нанесения Вооруженными силами США ударов с воздуха по объектам и живой силе правительства Сирии.

В воскресенье Минобороны РФ опровергло сообщения о применении сирийскими войсками химического оружия в городе Дума в Восточной Гуте. Как отметил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон (входит в Минобороны) в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко, о якобы применении в Думе бомбы с хлором сирийскими вооруженными силами заявил "ряд так называемых независимых неправительственных организаций, в том числе широко известные своими фейковыми новостями "Белые каски". По данным Минобороны РФ, заявления о химатаках используются несколькими западными странами для срыва операции операция по выводу из Думы боевиков группировки "Джейш аль-Ислам".