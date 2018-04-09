Мэй: Россия в Совбезе ООН мешает расследованию случаев применения химоружия в Сирии

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила Россию в том, что ее представители в Совбезе ООН последовательно создают помехи расследованию случаев предполагаемого применения химоружия в Сирии. Выступая в Копенгагене на пресс-конференции с главой правительства Дании Ларсом Лёкке Расмуссеном, Мэй пообещала приложить усилия для изменения сложившейся по ее мнению ситуации - в том числе на предстоящем в понедельник экстренном заседании Совбеза.

"Инцидент в Думе вписывается в более широкую и вызывающую беспокойство картину, богатую примерами проявления агрессии и злоупотребления давно установленными международными нормами противодействия распространению и использованию химического оружия. В последние годы повторяющиеся российские вето в ООН позволили нарушать эти правила и ликвидировали механизмы, позволяющие нам проводить расследования и призывать к ответственности тех, кто стоит за химическими атаками в Сирии, - отметила премьер-министр. - Этому необходимо положить конец, и мы будет выступать совместно с нашими союзниками - в том числе и на предстоящему позже сегодня заседании Совета Безопасности ООН - добиваясь того, чтобы международное сообщество проявило большую решимость разобраться с теми, кто ответственен за осуществление этих варварских атак, а также впредь не допускать столь ужасающего нарушения международных норм".

Расмуссен со своей стороны отметил, что Дания готова стать членом Международного партнерства против безнаказанности за применение химического оружия. Данная структура, к которой первоначально присоединились 24 страны, в январе была создана по инициативе Франции.

С утверждением о том, что 7 апреля в городе Дума в Восточной Гуте под Дамаском было применено химоружие, выступил ряд НПО, в том числе "Белые каски". В заявлении, размещенном 8 апреля на сайте этой организации, говорится, что при бомбардировке города использовались, в частности, бомбы с хлором, погибли десятки человек, в больницы с признаками отправления доставлены местные жители.

В воскресенье Минобороны РФ опровергло сообщения о применении сирийскими войсками химического оружия в городе Дума в Восточной Гуте.