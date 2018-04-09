CNN: в Совете нацбезопасности США обсудили ситуацию в Сирии

НЬЮ-ЙОРК, 9 апреля. /ТАСС/. Группа высокопоставленных сотрудников аппарата Совета национальной безопасности (СНБ) США провела в понедельник встречу для обсуждения ситуации в Сирии. Об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на двух представителей администрации президента страны. Сам Дональд Трамп, по данным телекомпании, участия во встрече не принимал.

Заседание прошло под председательством Джона Болтона в первый день его работы на посту помощника президента по национальной безопасности вместо ушедшего в отставку Герберта Макмастера. Как отметила CNN, такие встречи высокопоставленных сотрудников аппарата СНБ проводятся для выработки рекомендаций для президента по политическим вопросам.

Ранее в понедельник министр обороны США Джеймс Мэттис не исключил возможности применения силы в Сирии. "В данный момент я ничего не исключаю", - сказал Мэттис журналистам в Вашингтоне, когда у него поинтересовались, существует ли возможность нанесения Вооруженными силами США ударов с воздуха по объектам и живой силе правительства Сирии. Как одновременно признал глава американского военного ведомства, он не в состоянии подтвердить, что именно Дамаск несет ответственность за предположительно имевшее место применение химического оружия в городе Дума в Сирии в субботу.

С утверждением о том, что 7 апреля в городе Дума в Восточной Гуте было применено химоружие, выступил ряд НПО, в том числе "Белые каски". В заявлении, размещенном 8 апреля на сайте этой организации, говорится, что при бомбардировке города использовались, в частности, бомбы с хлором, погибли десятки человек, в больницы с признаками отправления доставлены местные жители.

В МИД РФ это сообщение назвали информационным вбросом, а в Минобороны РФ заявили, что "Белые каски" известны своими фейковыми новостями. Ранее в российских ведомствах неоднократно предупреждали о готовящихся в разных регионах Сирии провокациях и инсценировках применения химоружия правительственными войсками.