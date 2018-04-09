Reuters: США не имеют достоверных данных, позволяющих обвинить Дамаск в химатаке в Думе

ТАСС, 9 апреля. Власти США на данный момент не смогли установить с достаточной степенью достоверности, что именно правительственные силы Сирии несут ответственность за химическую атаку, которая, по данным американской стороны, была совершена в пригороде Дамаска Думе. Об этом сообщило в понедельник агентство Reuters со ссылкой на источники в американской администрации.

Согласно предварительным оценкам правительственных экспертов США, якобы имевшая место химическая атака в Думе была совершена с использованием нервно-паралитического вещества, сообщили источники Reuters. При этом они уточнили, что необходимо получить дополнительные данные, чтобы установить, какое именно вещество было применено в ходе предполагаемой химатаки.

С утверждением о том, что 7 апреля в городе Дума в Восточной Гуте было применено химоружие, выступил ряд НПО, в том числе "Белые каски". В заявлении, размещенном 8 апреля на сайте этой организации, говорится, что при бомбардировке города использовались, в частности, бомбы с хлором, погибли десятки человек, в больницы с признаками отправления доставлены местные жители.

В МИД РФ это сообщение назвали информационным вбросом, а в Минобороны РФ заявили, что "Белые каски" известны своими фейковыми новостями. Ранее в российских ведомствах неоднократно предупреждали о готовящихся в разных регионах Сирии провокациях и инсценировках применения химоружия правительственными войсками.