Трамп заявил, что в течение суток-двух примет решение о возможном ударе по Сирии

ВАШИНГТОН, 9 апреля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что примет решение, применить ли военную силу против властей Сирии в связи с сообщениями об использовании химоружия в городе Дума, "в течение 24-48 часов".

"Это варварское, ужасное нападение. Этого не должно было случиться", - сказал он, выступая на заседании своего кабинета. "Мы примем решение очень быстро. Возможно, уже к концу дня сегодня. Мы не можем позволить, чтобы совершались такие злодеяния", - добавил он. Высказывания президента распространил пресс-пул Белого дома.

По словам Трампа, вечером он проведет совещание с руководством Пентагона. Когда у Трампа поинтересовались, исключено ли использование американской военной силы против Асада, глава американской администрации ответил отрицательно. "Рассматриваются все варианты действий", - подчеркнул Трамп.

На вопрос журналистов, есть ли какие-либо сомнения относительно того, кто прибег к применению химоружия, президента ответил: "Нет, они [Дамаск] говорят, что они к этому не причастны. По мне, сомневаться не в чем, но генералы все выяснят". "Если это Россия, если это Сирия, если это Иран, если это они все вместе [сделали], мы выясним", - добавил он.

Президент пообещал, что США не оставят без последствий вероятное применение химоружия в Сирии и заявил, что за это ответят все стороны, поддерживающие Дамаск.

"Все заплатят цену. Он заплатит, все заплатят", - заявил журналистам американский лидер. У него поинтересовались, столкнутся ли президенты России и Сирии Владимир Путин и Башар Асад с какими-либо последствиями якобы осуществленной химатаки в Думе. Репортеры перекрикивали друг друга, и сложно было понять, на какой именно вопрос - касавшийся Путина или Асада - отвечал Трамп, на что указал в своем отчете дежурный по пресс-пулу Белого дома.

Он также пообещал, что если США решат принять меры в свете якобы имевшей место химатаки в Думе, то такой ответ окажется "чрезвычайно жестким".

С утверждением о том, что 7 апреля в городе Дума в Восточной Гуте было применено химоружие, выступил ряд неправительственных организаций, в том числе сирийские "Белые каски". В заявлении, размещенном 8 апреля на сайте этой организации, говорится, что при бомбардировке города использовались, в частности, бомбы с хлором, погибли десятки человек, в больницы с признаками отправления доставлены местные жители.

В МИД России это сообщение назвали информационным вбросом. Минобороны России со своей стороны заявило, что "Белые каски" известны своими фейковыми новостями. Ранее в российских ведомствах неоднократно предупреждали о готовящихся в разных регионах Сирии провокациях и инсценировках применения химоружия правительственными войсками.