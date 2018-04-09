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Кандидатура Саргсяна будет предложена на пост премьер-министра Армении

Международная панорама
9 апреля, 19:44 UTC+3 ЕРЕВАН ЕРЕВАН 9, апреля. /ТАСС

В правительстве республики отметили важность плавного перехода страны к новой системе управления

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ЕРЕВАН, 9 апреля. /ТАСС/. Исполняющий обязанности главы правительства Армении Карен Карапетян в понедельник заявил, что кандидатура третьего президента страны Сержа Саргсяна будет предложена на пост премьер-министра. Об этом сообщила пресс-служба правительства Армении.

"В субботу на встрече с президентом Саргсяном затронули вопрос о кандидатуре премьер-министра. Мы решили для этого периода предложить нашим партийным коллегам нынешнюю конфигурацию управления, то есть представить кандидатуру Сержа Саргсяна в качестве первого лица", - говорится в сообщении пресс-службы. По словам Карапетяна, "принимая во внимание вызовы и проблемы, которые стоят перед страной, обеспечение плавного перехода к новой системе управления является очень важным вопросом".

9 апреля, после инаугурации четвертого президента Армении Армена Саркисяна, правительство, по требованию конституции страны, ушло в отставку. Правящая Республиканская партия, председателем которой является третий президент Армении Серж Саргсян, 11 апреля обсудит кандидатуру премьер-министра страны.

В Армении завершилась конституционная реформа, в результате которой республика перешла к парламентской форме правления. Президент страны, которого избирают депутаты парламента, имеет ограниченные представительские функции. Согласно новой конституции, самыми широкими полномочиями в стране будет обладать премьер-министр, он возглавит систему государственного управления и исполнительной власти. Выборы премьер-министра назначены на 17 апреля.

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Саргсян, Серж Азатович
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