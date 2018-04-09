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Дональд Трамп надеется на встречу с Ким Чен Ыном в мае или начале июня

Международная панорама
9 апреля, 19:42 UTC+3

Президент США рассказал о контактах Вашингтона с Пхеньяном и выразил желание заключить сделку о денуклеаризации КНДР

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ВАШИНГТОН, 9 апреля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп рассчитывает, что его личная встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном состоится либо в мае, либо в начале июня. Он сообщил об этом, выступая в понедельник перед журналистами на заседании своего кабинета.

При этом Трамп подтвердил, что Вашингтон и Пхеньян продолжают неафишируемые консультации о подготовке потенциального американо-северокорейского саммита, который станет в случае проведения первым в истории. О том, что такие контакты ведутся разведкой США и КНДР, проинформировала в выходные дни американская пресса.

"Как вы, вероятно, видели, мы находимся в контакте с Северной Кореей. Мы будем с ними встречаться в какой-то момент в мае или в начале июня. <...> Будем надеяться, мы сможем заключить сделку о денуклеаризации Северной Кореи. Они это сказали, мы это сказали", - заявил американский лидер.

"Будем надеяться, это будут отношения, очень сильно отличающиеся от тех, которые существовали на протяжении многих лет", - подчеркнул Трамп.

Он также добавил, что активными попытками нормализацией отношений США и КНДР Вашингтону следовало заниматься гораздо раньше. "Это следовало сделать другим президентам [США], но они <...> этого не сделали. Они не могли этого сделать. Но было бы гораздо проще, легче, чем сейчас, если бы это было сделано 5-10-20 лет назад", - убежден Трамп.

В заключение он повторил, что "встреча с Северной Кореей готовится". "Это будет чрезвычайно волнующая вещь для [всего] мира", - считает президент США.

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Персоны
Ким Чен Ын Трамп, Дональд
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