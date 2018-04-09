В ООН призвали не ограничиваться словесным осуждением применения химоружия в Сирии

ЖЕНЕВА, 9 апреля. /ТАСС/. Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн считает, что одного только словесного осуждения применения химического оружия в Сирии недостаточно. В распространенном в понедельник в Женеве заявлении он призвал мировое сообщество решительно реагировать в таких случаях, высказав мнение, что Совет Безопасности ООН оказался "парализован" ввиду использования права вето.

Аль-Хусейн считает, что "определенное число очень мощных государств, напрямую вовлеченных в конфликт в Сирии", потерпели провал в том, чтобы остановить "регресс в сторону общедоступности химического оружия". С 2013 года в Сирии, по его словам, это оружие применялось 35 раз. "Словесного осуждения явно недостаточно", - констатировал он, подчеркнув, что отсутствие должного расследования сообщений о химических атаках приводит к поощрению использования этого оружия и "подрывает легитимность международного порядка".

По мнению верховного комиссара ООН, ответом мирового сообщества на химические атаки до сих пор были "пустые слова и хилые осуждения", тогда как "Совет Безопасности пребывал в параличе ввиду использования права вето". Как считает аль-Хусейн, "мир и особенно страны, обладающие правом вето, должны проснуться, и проснуться быстро" перед лицом опасности, исходящей от химического оружия.

С утверждением о том, что 7 апреля в городе Дума в Восточной Гуте было применено химоружие, выступил ряд неправительственных организаций, в том числе "Белые каски". В заявлении, размещенном 8 апреля на сайте этой организации, сообщается, что при бомбардировке города использовались, в частности, бомбы с хлором, погибли десятки человек, в больницы с признаками отправления доставлены местные жители.

В МИД РФ это сообщение назвали информационным вбросом, а в Минобороны РФ заявили, что "Белые каски" известны своими фейковыми новостями. Ранее в российских ведомствах неоднократно предупреждали о готовящихся в разных регионах Сирии провокациях и инсценировках применения химоружия правительственными войсками.