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Новый президент Армении заявил о планах в ближайшее время посетить Москву

Международная панорама
9 апреля, 20:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА/ЕРЕВАН 9, апреля. /ТАСС

Армен Саркисян отметил, что считает своей задачей дальнейшее упрочение армяно-российского стратегического союзничества

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МОСКВА/ЕРЕВАН, 9 апреля. /ТАСС/. Президент Армении Армен Саркисян, вступивший в понедельник в должность, заявил о планах в ближайшее время посетить Москву с визитом.

"Естественно, буду очень заинтересован в самое ближайшее время посетить Москву с визитом в качестве президента Армении. Традиционно первые официальные визиты руководители Армении наносят именно в Москву. Пока конкретных дат нет", - сказал он в специальном интервью ТАСС.

Саркисян отметил, что в качестве президента Армении считает своей задачей дальнейшее упрочение армяно-российского стратегического союзничества, укрепление дружбы двух народов, развитие человеческих контактов.

"Пользуясь случаем, я искренне желаю Владимиру Владимировичу Путину, одержавшему убедительную победу на недавних президентских выборах в России, новых больших успехов в его деятельности по дальнейшему развитию экономики страны, повышению благосостояния граждан и роли России на международной арене", - подчеркнул он.

Новый президент Армении был избран парламентом республики 2 марта. До конституционной реформы, принятой на референдуме в 2015 году, его предшественников избирали прямым, всеобщим голосованием. После вступления в силу всех изменений в основной закон Армения завершит переход к парламентской форме правления, при которой вся полнота исполнительной власти будет сосредоточена в руках премьер-министра, а у президента будут преимущественно представительские функции. Основная задача президента - наблюдение за соблюдением Конституции.

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Саркисян, Армен Варданович Путин, Владимир Владимирович
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