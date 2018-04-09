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Новый президент Армении считает крайне важной роль РФ в карабахском урегулировании

Международная панорама
9 апреля, 20:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА/ЕРЕВАН 9, апреля. /ТАСС

Армен Саркисян подчеркнул, что 23 года назад трехстороннее перемирие в Карабахе было достигнуто благодаря посредничеству России

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МОСКВА/ЕРЕВАН, 9 апреля. /ТАСС/. Новый президент Армении Армен Саркисян, который вступил в понедельник в должность, считает крайне важной роль России в процессе урегулирования нагорнокарабахского конфликта.

"Уже более 25 лет переговоры по урегулированию конфликта ведутся в формате минской группы ОБСЕ, на основе принципов урегулирования и элементов, предложенных странами-сопредседателями - Россией, США и Францией, - отметил президент в специальном интервью ТАСС. - Россия играет ключевую роль в процессе урегулирования карабахского конфликта в качестве одного из сопредседателей минской группы".

Саркисян подчеркнул, что "23 года назад трехстороннее перемирие в Карабахе было достигнуто именно благодаря посредничеству России". "Мы высоко ценим эти посреднические усилия в поисках мирного политического решения проблемы, - продолжил он. - Очевидно, что для урегулирования проблемы необходима политическая воля прийти к миру и согласию. Со своей стороны Армения делает все возможное для достижения мира и ожидает, что и азербайджанская сторона поступит таким же образом".

Президент указал, что "в конечном итоге, все региональные конфликты разрешаются, они вполне преодолеваемы". "История видела конфликты, не менее жестокие и драматичные", - отметил он.

Новый президент Армении был избран парламентом республики 2 марта. До конституционной реформы, принятой на референдуме в 2015 году, его предшественников избирали прямым, всеобщим голосованием. После вступления в силу всех изменений в основной закон Армения завершит переход к парламентской форме правления, при которой вся полнота исполнительной власти будет сосредоточена в руках премьер-министра, а у президента будут преимущественно представительские функции. Основная задача президента - наблюдение за соблюдением Конституции.

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