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Нетаньяху: Израиль будет наносить удары по тем, кто собирается нанести ему вред

Международная панорама
9 апреля, 20:50 UTC+3 ТЕЛЬ-АВИВ ТЕЛЬ-АВИВ 9, апреля. /ТАСС

При этом премьер не стал упоминать приписываемый израильским военным удар по аэродрому Т-4 в сирийской провинции Хомс

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ТЕЛЬ-АВИВ, 9 апреля. /ТАСС/. Израиль будет отвечать на любые угрозы своей безопасности и наносить удары по тем, кто собирается ему навредить. С таким заявлением выступил в понедельник вечером премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху в граничащем с сектором Газа израильским городом Сдерот. Премьер, вместе с тем, не стал упоминать приписываемый Израилю удар по военному аэродрому Т-4 в сирийской провинции Хомс.

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"У нас есть простое и четкое правило, и мы всегда стремимся ему следовать: нанести удар тому, кто собирается нам навредить, - сказал глава израильского кабмина. - И здесь, у границы с Газой, в непосредственной близости, мы не позволяем никому и пальцем нас тронуть". "Безопасность в настоящем является необходимым условием для безопасности в будущем, и то, что происходит здесь сегодня, - это залог нашей безопасности в будущем", - продолжил премьер, чьи высказывания распространила в понедельник его канцелярия.

30 марта десятки тысяч арабов вышли на приуроченные к Дню земли акции протеста вдоль границы сектора Газа с Израилем с требованием о возвращении палестинских беженцев к родным очагам. Во многих районах они обернулись стычками с израильскими войсками и полицией. 6 апреля в рамках продолжения "Марша возвращения" после пятничной молитвы палестинцы вновь организовали массовые шествия, которые переросли в беспорядки. С конца марта в столкновениях погибли три десятка палестинцев, еще несколько тысяч пострадали.

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