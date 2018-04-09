Премьер Швеции заявил, что ЕС не исключает дополнительные меры против РФ по делу Скрипаля

СТОКГОЛЬМ, 9 апреля. /ТАСС/. ЕС не обсуждает дополнительные меры против России по делу Скрипаля, но не исключает эту возможность. Об этом в понедельник заявил премьер-министр Швеции Стефан Лёвен, выступая в Стокгольме на совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй.

"Идет расследование. Пока ЕС решил отозвать своего посла из Москвы, чтобы поддержать Великобританию. Россия до сих пор не ответила на заданные ей вопросы. Это не означает, что мы сейчас будем обсуждать конкретные меры, но у нас должна оставаться эта возможность [введения дополнительных мер], так как РФ должна здесь ответить на вопросы, как этот газ, произведенный в СССР, который был передан в Россию, теперь был использован в Солсбери", - заявил Лёвен.

"Мы обсуждаем, необходимы ли дополнительные меры, - добавила Мэй. - Если надо, мы примем дополнительные меры".

4 марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением, что это вещество разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало.

Не предъявив никаких доказательств, Лондон выслал из страны 23 российских дипломата и заявил о других антироссийских мерах, после чего Москва предприняла ответные шаги, выслав из РФ аналогичное количество сотрудников британского посольства, предписав закрыть генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекратить деятельность Британского совета в РФ. Ряд западных стран, в том числе Швеция, "в знак солидарности" с Великобританией решили выслать российских дипломатов, на что Москва ответила зеркальными мерами на основе принципа взаимности.