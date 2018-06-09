Долгий путь к саммиту США — КНДР

Саммит США — КНДР в Сингапуре станет кульминацией пяти с лишним месяцев дипломатических усилий, которые сопровождались взлетами и падениями, взаимными угрозами и комплиментами. ТАСС восстановил цепочку событий, благодаря которым состоится историческая встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына.

Часть первая: потепление и неопределенность

1 января: Ким Чен Ын заявляет о завершении создания в стране ядерных сил и желании развивать диалог и сотрудничество, в первую очередь — с Южной Кореей.

9 января: Проходят первые за три года переговоры Пхеньяна и Сеула по нормализации отношений.

9 февраля: Делегации команд КНДР и Республики Корея (РК) принимают совместное участие в параде атлетов на церемонии открытия Олимпийских игр.

5 марта: Южнокорейская делегация во главе со спецпосланником президента Чон Ый Ёном отправляется в Пхеньян на встречу с Ким Чен Ыном. По результатам этих переговоров стороны договариваются:

1) организовать очередной межкорейский саммит в зоне совместной безопасности в пункте Пханмунджом на границе двух корейских государств;

2) начать прямые переговоры КНДР с США. Ким Чен Ын передает Трампу устное послание с предложением о встрече.

8 марта: Чон Ый Ён сообщает, что Трамп готов провести встречу с Ким Чен Ыном до мая текущего года. Позже эту информацию подтверждает и сам президент США: "Мы можем сесть [за стол переговоров] и заключить величайшую сделку для мира и для всех этих государств, в том числе и для Северной Кореи.

31 марта: Директор ЦРУ Майкл Помпео, выдвинутый Трампом на пост госсекретаря, совершает тайную поездку в КНДР и проводит встречу с Ким Чен Ыном.

10 апреля: Центральные СМИ КНДР информируют население о предстоящих встречах Ким Чен Ына с Трампом и президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином.

17 апреля: Дональд Трамп начинает сомневаться, что встреча с Ким Чен Ыном состоится: "Возможно, события будут развиваться не так, как хотелось бы, и у нас не будет встречи. Посмотрим, что произойдет".

21 апреля: КНДР останавливает ядерные и ракетные испытания. "Это очень хорошая новость для Северной Кореи и всего мира — большой прогресс! — пишет Трамп. — С нетерпением ожидаю нашей встречи [с Ким Чен Ыном]".

27 апреля: Проходит межкорейский саммит — первая встреча на высшем уровне между Югом и Севером за более чем десять лет. По итогам переговоров лидеры двух стран подписывают совместную Пханмунджомскую декларацию о мире, процветании и объединении Корейского полуострова.

В США начинают звучать предложения наградить Трампа Нобелевской премией мира.

30 апреля: Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон говорит о том, что Вашингтон "держит в голове ливийскую модель" взаимодействия с Пхеньяном.

2 мая: Власти КНДР переводят из лагеря в отель трех заключенных американцев.

9 мая: Помпео совершает второй визит в КНДР. Вместе с ним в США возвращаются освобожденные американцы.

12 мая: Трамп сообщает, что встреча с Ким Чен Ыном состоится 12 апреля. В качестве места для проведения саммита выбран Сингапур как наиболее нейтральная территория.

Часть вторая: похолодание и "отмена" встречи

15 мая: Пхеньян грозится отменить саммит США — КНДР из-за американо-южнокорейских учений военно-воздушных учений Max Thunder. Намеченные на 16 мая переговоры с Сеулом также переносятся.

17 мая: Трамп утверждает, что США не намерены свергать власть в КНДР подобно тому, как это произошло в Ливии. По его словам, с Ким Чен Ыном планируется заключить договоренности, предполагающие, что он "бы там (в Пхеньяне — прим. ТАСС) оставался, управлял бы страной" и дальше.

19 мая: Республика Корея отказывается от участия в военных маневрах с привлечением стратегической авиации США, опасаясь резкой реакции со стороны КНДР.

20 мая: Сенатор США Линдси Грэм грозит КНДР военными действиями, если Пхеньян попытается обмануть Трампа. По данным The New York Times, в Белом доме растет опасение, что встреча с Ким Чен Ыном в Сингапуре может обернуться "политическим конфузом".

21 мая: Вице-президент США Майкл Пенс опять грозит КНДР "ливийским сценарием": "Президент дал ясно понять, что это кончится только так, как кончилось в Ливии, если Ким Чен Ын не заключит сделку".

22 мая: Трамп говорит, что встреча может не состояться 12 июня. Тем не менее, по словам пресс-секретаря президента Сары Сандерс, глава Белого дома активно готовится к саммиту с Ким Чен Ыном.

24 мая: Пхеньян резко критикует слова Пенса о "ливийском сценарии" и называет его высказывания "невежественными и глупыми". Одновременно в КНДР демонтируют ядерный полигон Пхунгери в знак готовности к переговорам.

Трамп отказывается от встречи с Ким Чен Ыном "в связи с сильным гневом и открытой враждебностью" по отношению к Пенсу. Вместе с тем глава американской администрации заверяет, что сохраняет потенциальную готовность к проведению переговоров. "Я с нетерпением жду встречи с вами однажды [в будущем]", — подчеркивается в его письме.

Пхеньян, несмотря на решение президента США об отмене саммита, по-прежнему подтверждает готовность провести переговоры "в любое время и в любом формате".

25 мая: Трамп называет очень хорошей новостью "теплое и продуктивное" заявление от КНДР. По его словам, США все еще обсуждают саммит с северокорейской стороной.

26 мая: Делегация Белого дома отправляется в Сингапур для подготовки к саммиту.

27 мая: Ким Чен Ын на встрече с Мун Чжэ Ином выражает "твердое намерение" встретиться с Трампом.

29 мая: Делегация КНДР прибывает в Сингапур.

Часть третья: подготовка к саммиту

30 мая: В Сингапуре начинаются консультации представителей КНДР и США. Американскую делегацию возглавляет заместитель руководителя аппарата сотрудников Белого дома Джо Хэгин. Пхеньян представляет член Госсовета Ким Чан Сон, который считается де-факто руководителем администрации КНДР.

1 июня: В Овальном кабинете проходит встреча Трампа и заведующего отделом единого фронта Трудовой партии КНДР Ким Ён Чхоля, который передает президенту США письмо от Ким Чен Ына.

2 июня: Выясняется, что американская делегация ищет способ оплатить проживание лидера КНДР в сингапурском отеле во время саммита. По данным The Washington Post, представители КНДР попросили, чтобы иностранное государство взяло на себя оплату проживания делегации КНДР в отеле Fullerton, где стоимость президентского номера составляет более $6 тыс. за ночь.

3 июня: Ким Чен Ын производит перестановки в военном руководстве страны. Reuters связывает их с тем, что в военных кругах КНДР проявились некоторые разногласия относительно подхода Ким Чен Ына к Южной Корее и США.

4 июня: Белый дом сообщает, что первая встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына состоится в Сингапуре 12 июня в 09:00 по местному времени (04:00 утра мск). Саммит пройдет на острове Сентоса в отеле Capella.

6 июня: Адвокат президента США Рудольф Джулиани утверждает, что Ким Чен Ын "на коленях" уговаривал Дональда Трампа о проведении встречи. По словам юриста, "именно в такое положение его (Ким Чен Ына — прим. ТАСС) хочется поставить".

7 июня: Трамп говорит о готовности пригласить Ким Чен Ына в Белый дом, если сингапурский саммит пройдет успешно. Президент также не исключает, что на встрече 12 июня стороны подпишут соглашение об окончании Корейской войны 1950-1953 годов: "Это реальное начало. Звучит немного странно, но это, вероятно, легкая часть. Сложная начнется после этого".

Артур Громов