Четыре палестинца погибли, более 600 пострадали в стычках на границе сектора Газа

ТАСС, 8 июня. Четыре палестинца погибли, более 600 пострадали в пятницу в результате стычек жителей блокированного сектора Газа с израильскими военными и полицией в приграничных районах анклава с еврейским государством. Об этом сообщило агентство WAFA, цитируя заявление палестинского минздрава.

По его данным, израильские солдаты застрелили 15-летнего подростка восточнее населенного пункта Хан-Юнис на юге сектора. В том же районе скончался еще один молодой араб от ранений, полученных в ходе стычек с полицией. Еще двое погибли на востоке Джабалии и в восточном пригороде административного центра сектора, города Газа.

Тысячные демонстрации

Как отмечает минздрав, "в течение пятницы 618 человек пострадали в стычках с израильтянами на границе Газы". Большинство из них отравились применяемым полицейскими газом. Ведомство указывает, что 117 палестинцев получили огнестрельные ранения, семеро находятся в тяжелом состоянии.

Наиболее ожесточенное противостояние между группами арабской молодежи и израильскими военными отмечалось близ заградительных земляных укреплений в районе Зейтун на юго-востоке города Газа, у населенных пунктов Хан-Юнис и Рафах. Среди получивших ранения - фотокорреспондент, работающий на одно из французских информационных агентств.

После общей молитвы в последнюю пятницу священного для мусульман месяца Рамадан жители сектора вышли на массовые демонстрации, приуроченные ко Дню Иерусалима. В манифестациях в приграничной зоне приняли участие тысячи арабов.

"Марш возвращения"

Нынешняя пятница стала одиннадцатой в рамках "Марша возвращения", начатого в конце марта, когда палестинцы отмечали День земли. Каждую пятницу акции палестинцев оборачивались столкновениями и беспорядками в приграничных районах. 14 мая стычки стали самыми ожесточенными за минувшее с начала акций протеста время, они были приурочены к официальному открытию посольства США в Израиле в городе трех религий - Иерусалиме. В тот день в столкновениях были убиты более 60 палестинцев.

По данным палестинского минздрава, с 30 марта в стычках в приграничных с Израилем районах сектора Газа погибли более 120 арабов, более 13 тыс. жителей сектора получили ранения. Среди пострадавших около 2 тыс. подростков, более 1 тыс. женщин.