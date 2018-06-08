ООН не смогла назвать ответственного за гибель мирных жителей в провинции Идлиб

ООН, 8 июня. /ТАСС/. ООН не в состоянии установить ответственных за гибель десятков мирных жителей в ходе боевых действий в сирийской провинции Идлиб. Об этом заявил в пятницу журналистам официальный представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик, комментируя информацию об авиаударе, в нанесении которого правозащитники обвинили Россию.

"Наши гуманитарные коллеги доложили нам, что вчера несколько авиаударов были нанесены по деревне Зордана на севере провинции Идлиб в Сирии. По поступающим сообщениям, в результате погибли 45 человек и десятки получили ранения", - сказал он. По его словам, всемирная организация располагает информацией только о числе жертв. "У нас нет возможности установить, кто стоит за этой атакой", - подчеркнул Дюжаррик.

Он сообщил, что в Идлибе на данный момент проживают более 2,5 млн человек, которые более чем за 7 лет конфликта в Сирии пережили множество лишений. "Половина населения [провинции] - переселенцы, многие из них были вынуждены переезжать с места на место несколько раз", - отметил представитель генсека. По его словам, ООН призывает все стороны конфликта "сделать все возможное для того, чтобы обезопасить мирных жителей в ходе военных операций, а также строго следовать международному гуманитарному праву".

Ранее "Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека" и "Белые каски" в очередной раз обвинили российские ВКС в нанесении ударов по территориям, на которых находятся мирные жители. В этот раз правозащитники утверждали, что в результате воздушного удара в провинции Идлиб на северо-западе Сирии погибли 38 человек и около 60 человек получили ранения.

В Минобороны России в пятницу опровергли эти сообщения. Как заявили в ведомстве, все сообщения лондонского "Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека" и "Белых касок" о нанесении российским самолетом вечером 7 июня удара в районе населенного пункта Зардана провинции Идлиб "не соответствуют действительности". По данным МО РФ, в течение прошедших суток в указанном районе провинции Идлиб шли ожесточенные бои между крупным отрядом террористической организации "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) и оппозиционной группировкой "Джейш аль-Ахрар" с применением тяжелого артиллерийского вооружения.