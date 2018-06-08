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AFP: двое подозреваемых в связях с террористами задержаны во Франции

Международная панорама
8 июня, 20:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, июня. /ТАСС

Информация о подозреваемых не уточняется

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ТАСС, 8 июня. Сотрудники Главного управления национальной безопасности Франции (DGSI) задержали во вторник двух чеченцев, подозреваемых в связях с террористами. Об этом сообщило в пятницу Agence France-Presse.

По его данным, задержания прошли в департаменте Мозель на востоке Франции и Пюи-де-Дом в центральной части страны. Данные о возрасте, гражданстве, а также имена и пол подозреваемых не уточняются. Известно лишь, что предварительное расследование по поводу их возможной поездки в Сирию и контактов с террористами было начато в феврале этого года.

После начала военного конфликта в Сирии и на фоне попыток вербовки со стороны группировок радикальных исламистов, поездки в эту страну автоматически привлекают к человеку внимание правоохранительных органов. В частности, многие исполнители терактов во Франции и других странах Европы совершали поездки в Сирию в период конфликта или поддерживали связь с представителями радикальных ячеек, связанных с террористами.

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