AFP: двое подозреваемых в связях с террористами задержаны во Франции

ТАСС, 8 июня. Сотрудники Главного управления национальной безопасности Франции (DGSI) задержали во вторник двух чеченцев, подозреваемых в связях с террористами. Об этом сообщило в пятницу Agence France-Presse.

По его данным, задержания прошли в департаменте Мозель на востоке Франции и Пюи-де-Дом в центральной части страны. Данные о возрасте, гражданстве, а также имена и пол подозреваемых не уточняются. Известно лишь, что предварительное расследование по поводу их возможной поездки в Сирию и контактов с террористами было начато в феврале этого года.

После начала военного конфликта в Сирии и на фоне попыток вербовки со стороны группировок радикальных исламистов, поездки в эту страну автоматически привлекают к человеку внимание правоохранительных органов. В частности, многие исполнители терактов во Франции и других странах Европы совершали поездки в Сирию в период конфликта или поддерживали связь с представителями радикальных ячеек, связанных с террористами.