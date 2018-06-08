США договариваются с Норвегией о расширении своего военного присутствия в стране

ОСЛО, 8 июня. /ТАСС/. Вашингтон ведет переговоры с Осло о возможности расширения американского военного присутствия в Норвегии. Это подтвердил в пятницу Норвежскому телеграфному бюро (НТБ) глава минобороны королевства Франк Бакке-Енсен.

"Мы получили ряд запросов от США. Идут переговоры на политическом уровне, однако я не могу сообщить конкретных подробностей", - сказал министр.

Как отмечает НТБ, речь, среди прочего, идет об увеличении контингента военнослужащих Корпуса морской пехоты США, которые были размещены на территории гарнизона Вэрнес на западном побережье страны в январе 2017 года. Ранее представители Пентагона выражали заинтересованность в том, чтобы увеличить число морпехов с нынешних 330 до 650 и потенциально перебросить их за Полярный круг - в северную губернию Тромс. Министр не уточнил, о каких цифрах идет речь, и когда переговоры могут быть завершены. Он лишь отметил, что правительство намерено проинформировать об итогах переговоров расширенный парламентский комитет по внешней политике и обороне.

Формально американские морпехи находятся в Норвегии на ротационной основе по договоренности двух стран о военном сотрудничестве и совместной подготовке солдат к ведению боевых действий в высоких широтах. Российские дипломаты неоднократно выражали обеспокоенность сложившейся ситуацией, отмечая, что она ведет "к дестабилизации обстановки в Северном регионе" и нарушает традиции норвежско-российского добрососедства.

"Меня не тревожит то, что это может быть воспринято Россией как агрессивный сигнал с нашей стороны. Мы вполне ясно доводим до РФ нашу позицию о том, что Норвегия должна иметь надежные национальные силы обороны, а также является членом НАТО. Вся наша оборонная стратегия строится на двух этих столпах", - подчеркнул Бакке-Енсен, отвечая на вопрос НТБ о том, не тревожит ли его возможная реакция России на увеличение американского военного присутствия в граничащей с РФ Норвегии.

По данным норвежского военного эксперта Четиля Стурмарка, помимо планов удвоить число морпехов США в скандинавском королевстве Пентагон также заинтересован в размещении своей авиации на норвежской территории. В марте отдел анализа и планирования Разведывательного управления минобороны США подготовил записку, в которой рекомендовал разместить от 8 до 12 противолодочных самолетов P-8 Poseidon на авиабазе ВВС Норвегии на острове Аннёйа в Норвежском море. Кроме того, в документе говорилось о необходимости обеспечить наличие по меньшей мере 20 истребителей на территории северной Норвегии. Известно также, что в оборонный бюджет США заложены $12 млн расходов, предназначенных на подготовку к размещению американских истребителей на аэродроме Рюгге в Восточной Норвегии.