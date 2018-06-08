Антиглобалисты на час перекрыли дорогу, ведущую к месту проведения саммита G7

ЛА МАЛЬБЕ /Канада/, 8 июня. /ТАСС/. Демонстранты, протестующие против саммита G7, перекрыли в пятницу на час автомобильную дорогу, ведущую в курорт Ла Мальбе, где вскоре откроется двухдневная встреча лидеров Группы семи. Об этом сообщил телеканал CTV.

По его информации, демонстранты, лица многих из которых закрывали черные платки, собрались на трассе, соединяющей столицу провинции Квебек, Квебек-Сити, и, выкрикивая антиглобалистские лозунги, остановили автомобильное движение.

Полиция, которая в дни проведения встречи лидеров Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии несет службу в усиленном составе, была готова к подобному развитию событий. Сотрудники полицейского спецназа окружили демонстрантов, призывая их при помощи громкоговорителей разойтись на том основании, что их акция, не будучи предварительно согласованной, незаконна. Это противостояние продлилось около часа.

Вместе с тем, инцидент, завершившейся без пострадавших, не внес никаких коррективов в график проведения саммита. Большинство его участников еще накануне прибыли в Канаду, а прилетевший последним президент США Дональд Трамп добрался до Ла Мальбе на вертолете.

Главы государств и правительств, входящих в Группу семи, уже прошли поодиночке или со своими супругами перед телекамерами, их встретили премьер-министр Канады Джастин Трюдо и его супруга Софи Грегуар. Официально саммит откроется около 14:15 по местному времени (21:15 мск), когда будет сделана традиционная общая фотография его участников.

Группа семи (G7) - объединение экономически развитых стран, в которое входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония. В формате "семерки" организация существовала в 1976-1997 годах. После присоединения России объединение получило название "Группа восьми". В марте 2014 года в результате событий на Украине и последовавшего кризиса в отношениях между РФ и Западом организация приняла решение вернуться к формату "семерки".