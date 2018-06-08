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Президент Финляндии назвал важным существование диалога между ВС России и США

Международная панорама
8 июня, 21:17 UTC+3 ХЕЛЬСИНКИ ХЕЛЬСИНКИ 8, июня. /ТАСС

По словам Саули Ниинистё, Финляндия рада способствовать таким встречам

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ХЕЛЬСИНКИ, 8 июня. /ТАСС/. Президент Финляндии Саули Ниинистё считает важным то, что у представителей вооруженных сил (ВС) России и США есть работающий диалог. Об этом сообщила в пятницу канцелярия финского президента.

Ниинистё вечером в пятницу провел отдельные встречи с начальником Генштаба ВС РФ генералом армии Валерием Герасимовым и председателем Комитета начальников штабов ВС США генералом Джозефом Данфордом. До этого Герасимов и Данфорд провели двусторонние переговоры.

"Важно и позитивно, что подобный диалог работает", - заявил Ниинистё. По его словам, Финляндия рада способствовать таким встречам.

Встреча Герасимова и Данфорда состоялась в пятницу в принадлежащей финскому правительству усадьбе Кенигстедт в городе Вантаа, расположенном недалеко от Хельсинки. Они обсудили различные аспекты урегулирования кризиса в Сирии и тему снижения напряженности и обеспечения безопасности в Европе.

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Персоны
Данфорд, Джозеф Ниинистё, Саули Герасимов, Валерий Васильевич
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