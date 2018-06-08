Саммит глав Группы семи открылся в канадском курортном городе Ла Мальбе

ЛА МАЛЬБЕ /Канада/, 8 июня. /ТАСС/. Саммит стран Группы семи (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония) начал свою работу в пятницу в канадском курортном городке Ла Мальбе (провинция Квебек).

Лидеры наиболее индустриально развитых государств мира, а также специально приглашенные гости в эти часы продолжают прибывать к месту проведения форума - в отель "Фермон Ле Манор Ришельё", расположенный у живописного озера Мальбе в северном регионе Шарлевуа. Те, кто уже прилетел, с утра проводят встречи в двустороннем формате, которые закрыты для прессы. В частности, премьер-министр Канады Джастин Трюдо переговорил с главой британского правительства Терезой Мэй и премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

Последним в 11:00 по местному времени (18:00 мск) на военную базу вблизи Ла Мальбе прибыл борт президента США Дональда Трампа. После этого президент США на вертолете переместился к месту встречи с коллегами.

Трамп не планирует надолго задерживаться в Канаде и уже в субботу утром - до закрытия саммита - вылетит в Сингапур на переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Разногласия ширятся

Нынешний саммит проходит на фоне углубляющихся разногласий между США и остальными членами этого неформального объединения экономически развитых стран. К уже привычному списку разногласий - позиции по Ирану и введенным Вашингтоном пошлинам на алюминий и сталь в отношении своих ближайших союзников из Канады и стран ЕС - в пятницу утром добавились и расхождения во взглядах по России.

Так, Трамп перед тем, как отправиться на саммит Группы семи в Канаду, заявил, что членство России в G8 должно быть возобновлено. Поддержал Трампа и премьер-министр Италии Джузеппе Конте. Однако глава Евросовета Дональд Туск вновь высказался против этого, заявив журналистам о том, что формат G7 должен оставаться в прежнем виде, без возвращения в него России.

В связи с накопившимися и продолжающими шириться противоречиями, эксперты полагают, что по итогам саммита в Канаде его участникам впервые в истории таких встреч вообще не удастся подготовить традиционное итоговое коммюнике.

Россия в центре внимания

Россия, как бывший член этого неформального объединения, будет одной из главных тем обсуждения 44-й по счету встречи. РФ присоединилась к клубу ведущих индустриально развитых стран в 1998 году, однако в 2014-м ее участие в саммитах было приостановлено из-за разногласий по поводу событий на Украине, с тех пор Запад ввел в отношении Москвы экономические санкции.

Еще на апрельской встрече глав МИД G7 в Торонто именно отношения Запада и РФ стали основной темой. В итоговом коммюнике главы внешнеполитических ведомств, а также примкнувшая к ним верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини заявили, что страны Группы семи могут ввести новые санкции против России из-за ситуации в Донбассе, а также обвинили Москву в дестабилизации ситуации в мире. Глава российского МИД Сергей Лавров, комментируя итоги той встречи, сказал о ее "русофобской подоплеке", а также заверил, что РФ продолжит "терпеливо отстаивать свою позицию".

Также не исключено, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в связи с делом Скрипалей может воспользоваться саммитом "семерки", чтобы призвать своих союзников к выработке комплексной стратегии для борьбы с "российской дезинформацией" и настоять на пересмотре традиционного диалога с Москвой. Помимо этого, лидеры также планируют обсудить вопросы кибербезопасности, борьбы с терроризмом, ситуацию с КНДР, экономический рост Китая, а также решение США ввести пошлины на металлы.

Трюдо, как хозяин встречи, хочет выделить такие темы, как гендерное равенство, права женщин и вопросы изменения климата.

Протесты и безопасность

Саммит проводится на фоне жесточайших мер безопасности. Сам курорт Ла Мальбе все эти дни закрыт для посторонних - вход туда по специальным пропускам возможен лишь для членов делегаций и обслуживающему персоналу. Журналисты работают в пресс-центре в Квебек-Сити в 140 км от Ла Мальбе, лишь в случае пресс-конференций их доставляют к месту проведения саммита на автобусах.

Накануне в Квебек-Сити состоялась традиционная акция протеста антиглобалистов. Порядка 500 противников политики участников саммита G7 прошли в сопровождении полиции и спецназа по центральным улицам города, после чего мирно разошлись.

Канадские власти, которые обещали обеспечить право выражения мнения и безопасность тем, кто не согласен с политикой стран "семерки", организовали пару специальных "зон свободы слова" в нескольких километрах от Ла Мальбе. В полиции предупредили, что готовы к возможным агрессивным протестам и любым провокациям.