Politico: Белый дом озадачен тем, что подарить Ким Чен Ыну во время саммита в Сингапуре

ВАШИНГТОН, 8 июня. /ТАСС/. Помощники президента США Дональда Трампа озадачены вопросом, какой подарок ему лучше всего преподнести лидеру КНДР Ким Чен Ыну во время их встречи в Сингапуре 12 июня. Об этом сообщила газета Politico, подчеркивая, что обмен подарками - неотъемлемая часть подобных саммитов, хотя во многих случаях он происходит за закрытыми дверями, и лишь потом публикуются детали.

Как напоминает издание, когда в 2000 году бывшая в то время госсекретарем США Мадлен Олбрайт встречалась в Пхеньяне с отцом Ким Чен Ына Ким Чен Иром, о котором было известно, что он увлекается баскетболом, она привезла ему баскетбольный мяч с автографом американского игрока Майкла Джордана.

"Подобрать правильный подарок для Ким Чен Ына - деликатная задача. Это должен быть такой подарок, который не будет воспринят как оскорбление и в то же время не покажется не в меру помпезным", - приводит Politico слова ведущего эксперта Совета по международным отношениям Скотта Снайдера.

Газета подчеркивает, что администрация Трампа намерена "весьма осмотрительно" отнестись к тому, что подарит президенту Ким Чен Ын. В прошлом лидеры КНДР преподносили тем, с кем они проводили встречи на высшем уровне, например, щенков или деликатесные грибы мацутакэ. Эти грибы особенно ценятся, в частности, в Японии: в 2016 году на одном из аукционов 400 граммов мацутакэ были проданы за $2,5 тыс. Согласно требованиям Секретной службы США, отвечающей за охрану президента и высших должностных лиц государства, получаемые ими в дар продовольственные товары и напитки, а также парфюмерия и любые субстанции, наносимые на кожу, подлежат уничтожению.

Свыше 100 тыс. подарков, преподнесенных в разные годы зарубежными делегациями лидерам КНДР, демонстрируются в настоящее время в залах двух зданий Выставки дружбы народов в горах Мёхянсан на севере республики, заметила Politico. Помимо мяча с автографом Джордана, там есть и хрустальная ваза, которую подарил экс-президент США Джимми Картер (занимал пост с 1977 по 1981 год).