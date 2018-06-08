Спецпрокурор США вынес обвинения руководителю офиса Манафорта в Киеве

ВАШИНГТОН, 8 июня. /ТАСС/. Специальный прокурор США по так называемому российскому делу Роберт Мюллер в пятницу предъявил обвинения в адрес бывшего руководителя предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта, которые теперь также затрагивают его бизнес-партнера с Украины Константина Килимника. Согласно документам, размещенным в электронной базе суда, Манафорт и Килимник обвиняются в попытках препятствовать правосудию, даче ложных показаний, сговоре с целью помешать властям и сговоре с целью отмывания денег.

По информации украинских СМИ, Килимник руководил офисом Манафорта в Киеве с 2005 по 2015 годы, имеет гражданство РФ и Украины, в прошлом был военным переводчиком.

По утверждению обвинителя, в период с 2006 по 2014 годы Манафорт и его партнеры Ричард Гейтс и Килимник "участвовали в лоббистской кампании на сумму в миллионы долларов в Соединенных Штатах", сотрудничая с экс-президентом Украины Виктором Януковичем, Партией регионов и правительством Украины. "Манафорт делал это без регистрации и предоставления уведомлений, как того требует закон", - отмечается в тексте.

Кроме того, Манафорт, Гейтс и Килимник примерно в 2012 году, как утверждает Мюллер, поддерживали контакт с группой европейских политиков, "благосклонных к Украине". "План заключался в том, чтобы бывшие политики, именуемые "Габсбургской группой", судя по всему, давали свои независимые оценки действиям правительства Украины, хотя на самом деле это были проплаченные лоббисты, работавшие в интересах Украины", - сказано в обвинительных документах. Кроме того, Манафорт и Килимник пытались повлиять на показания одного из лиц, причастных к данной кампании.

Спецпрокурор Мюллер проводит с мая 2017 года разбирательство по широкому кругу вопросов, в первую очередь по поводу предполагаемого вмешательства Москвы в ход президентской гонки в США, но самые первые обвинения в рамках этого дела, которые он предъявил 30 октября Манафорту, не связаны с его участием в избирательной кампании. Ему инкриминируется "сговор против США", "отмывание" денег и совершение ряда других правонарушений. В обвинительном заключении говорится, что он "действовал в качестве агента зарубежных представителей в интересах правительства Украины и Партии регионов". Манафорт своей вины не признает.