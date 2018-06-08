Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.06:
$ 62.67
€ 73.79
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Спецпрокурор США вынес обвинения руководителю офиса Манафорта в Киеве

Международная панорама
8 июня, 21:42 дата обновления: 8 июня, 22:30 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 8, июня. /ТАСС

Бизнес-партнер бывшего руководителя предвыборного штаба Трампа Константин Килимник обвиняется в попытках препятствовать правосудию

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 8 июня. /ТАСС/. Специальный прокурор США по так называемому российскому делу Роберт Мюллер в пятницу предъявил обвинения в адрес бывшего руководителя предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта, которые теперь также затрагивают его бизнес-партнера с Украины Константина Килимника. Согласно документам, размещенным в электронной базе суда, Манафорт и Килимник обвиняются в попытках препятствовать правосудию, даче ложных показаний, сговоре с целью помешать властям и сговоре с целью отмывания денег.

Смотрите также
Пол Манафорт

В чем обвиняют Пола Манафорта

По информации украинских СМИ, Килимник руководил офисом Манафорта в Киеве с 2005 по 2015 годы, имеет гражданство РФ и Украины, в прошлом был военным переводчиком.

По утверждению обвинителя, в период с 2006 по 2014 годы Манафорт и его партнеры Ричард Гейтс и Килимник "участвовали в лоббистской кампании на сумму в миллионы долларов в Соединенных Штатах", сотрудничая с экс-президентом Украины Виктором Януковичем, Партией регионов и правительством Украины. "Манафорт делал это без регистрации и предоставления уведомлений, как того требует закон", - отмечается в тексте.

Кроме того, Манафорт, Гейтс и Килимник примерно в 2012 году, как утверждает Мюллер, поддерживали контакт с группой европейских политиков, "благосклонных к Украине". "План заключался в том, чтобы бывшие политики, именуемые "Габсбургской группой", судя по всему, давали свои независимые оценки действиям правительства Украины, хотя на самом деле это были проплаченные лоббисты, работавшие в интересах Украины", - сказано в обвинительных документах. Кроме того, Манафорт и Килимник пытались повлиять на показания одного из лиц, причастных к данной кампании.

Спецпрокурор Мюллер проводит с мая 2017 года разбирательство по широкому кругу вопросов, в первую очередь по поводу предполагаемого вмешательства Москвы в ход президентской гонки в США, но самые первые обвинения в рамках этого дела, которые он предъявил 30 октября Манафорту, не связаны с его участием в избирательной кампании. Ему инкриминируется "сговор против США", "отмывание" денег и совершение ряда других правонарушений. В обвинительном заключении говорится, что он "действовал в качестве агента зарубежных представителей в интересах правительства Украины и Партии регионов". Манафорт своей вины не признает.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Дело Пола Манафорта
Персоны
Трамп, Дональд Мюллер, Маттиас
Страны
США Россия Украина
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Помощь президента: что менялось в жизни россиян после обращения на "Прямую линию"
2
Умер актер Игорь Лях, сыгравший Леньку в фильме "Любовь и голуби"
3
AFP: Конте, Макрон, Меркель и Мэй договорились выступить против возвращения России в G7
4
Сверхтяжелый "Руслан": чем самолет превзошел американскую "Галактику"
5
В Минобороны назвали "одесским юмором" информацию о перехвате корабля РФ украинским Ан-26
6
Генконсульство РФ в Анталье сообщило о гибели двух российских туристов в Турции
7
Мария Шарапова осталась без реванша
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости