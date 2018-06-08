AFP: Конте, Макрон, Меркель и Мэй договорились выступить против возвращения России в G7

ЛА МАЛЬБЕ /Канада/, 8 июня. /ТАСС/. Лидеры стран Евросоюза, участвующие в саммите Группы семи в Канаде, единогласно выступили против возвращения России на этот неформальный форум. Об этом сообщили в пятницу советники президента Франции Эмманюэля Макрона агентству France-Presse.

По его данным, Макрон, канцлер ФРГ Ангела Меркель, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и председатель Совета министров Италии Джузеппе Конте провели в пятницу встречу перед открытием саммита G7, на которой согласовали общую позицию по участию России в "семерке". Совещание прошло по инициативе французского президента, отмечают в его окружении.

"Европейская позиция - нет возвращению России", - заявляют источники в окружении Макрона. При этом говорится и о "возможности установления диалога" с Москвой. Эта оговорку сделали в качестве уступки итальянскому премьеру Конте, который ранее заявил о своем согласии с предложением президента США Дональда Трампа вернуть Россию на площадку G7.

Ранее в пятницу Трамп высказался в пользу возвращения России в Группу восьми России. По его мнению, РФ "должна быть на встрече, быть участником". Позднее его поддержал и Конте, написавший в Twitter, что возврат России и возобновление формата G8 - "в интересах каждого".