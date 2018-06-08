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AFP: Конте, Макрон, Меркель и Мэй договорились выступить против возвращения России в G7

Международная панорама
8 июня, 21:44 UTC+3 ЛА МАЛЬБЕ /Канада/ 8, июня. /ТАСС

При этом лидеры стран допустили "возможность установления диалога" с Москвой

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Канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и председатель Совета министров Италии Джузеппе Конте

Канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и председатель Совета министров Италии Джузеппе Конте

© Leon Neal/Getty Images

ЛА МАЛЬБЕ /Канада/, 8 июня. /ТАСС/. Лидеры стран Евросоюза, участвующие в саммите Группы семи в Канаде, единогласно выступили против возвращения России на этот неформальный форум. Об этом сообщили в пятницу советники президента Франции Эмманюэля Макрона агентству France-Presse.

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По его данным, Макрон, канцлер ФРГ Ангела Меркель, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и председатель Совета министров Италии Джузеппе Конте провели в пятницу встречу перед открытием саммита G7, на которой согласовали общую позицию по участию России в "семерке". Совещание прошло по инициативе французского президента, отмечают в его окружении.

"Европейская позиция - нет возвращению России", - заявляют источники в окружении Макрона. При этом говорится и о "возможности установления диалога" с Москвой. Эта оговорку сделали в качестве уступки итальянскому премьеру Конте, который ранее заявил о своем согласии с предложением президента США Дональда Трампа вернуть Россию на площадку G7.

Ранее в пятницу Трамп высказался в пользу возвращения России в Группу восьми России. По его мнению, РФ "должна быть на встрече, быть участником". Позднее его поддержал и Конте, написавший в Twitter, что возврат России и возобновление формата G8 - "в интересах каждого".

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Персоны
Мэй, Тереза Трамп, Дональд Меркель, Ангела Конте, Джузеппе Макрон, Эмманюэль
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