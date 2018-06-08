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Reuters: Макрон и Трамп кратко обсудили перед саммитом G7 вопросы торговли и проблему КНДР

Международная панорама
8 июня, 21:50 UTC+3 ЛА МАЛЬБЕ /Канада/ 8, июня. /ТАСС

По словам советников французского лидера, разговор продолжался "всего чуть более 10 минут"

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ЛА МАЛЬБЕ /Канада/, 8 июня. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон и глава США Дональд Трамп провели краткую двустороннюю встречу в канадском курортном городе Ла Мальбе (провинция Квебек) перед открытием там саммита Группы семи. Как сообщили агентству Reuters источники в окружении французского президента, темой разговора стали вопросы торговли и ситуация вокруг Корейского полуострова.

По словам советников Макрона, разговор двух лидеров получился коротким и продолжался "всего чуть более 10 минут". Беседа получилась "очень душевной", утверждают в окружении французского президента. Президенты поговорили "о торговле и о КНДР", сообщают источники Reuters.

Ранее Макрон опубликовал на своей странице в Twitter короткое видео с неформальной встречи с Трампом: президенты сидят на диване и ведут размеренную беседу. В комментарии к записи Макрон подчеркнул, что хочет путем диалога "пытаться убедить" своего собеседника, с которым у большинства лидеров стран G7 обострились противоречия.

Саммит Группы семи пройдет 8-9 июня в городе Ла-Мальбе в канадской провинции Квебек. В состав "Большой семерки" входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония.

Макрон прибыл в Канаду за два дня до саммита G7. Он уже провел переговоры с премьер-министром страны Джастином Трюдо, по итогам которых французский и канадский лидеры в четверг дали совместную пресс-конференцию. Трамп же прибыл в Ла Мальбе 8 июня.

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Темы
Саммит G7 в Канаде Ситуация на Корейском полуострове
Персоны
Трюдо, Джастин Трамп, Дональд Макрон, Эмманюэль
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