Reuters: Макрон и Трамп кратко обсудили перед саммитом G7 вопросы торговли и проблему КНДР

ЛА МАЛЬБЕ /Канада/, 8 июня. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон и глава США Дональд Трамп провели краткую двустороннюю встречу в канадском курортном городе Ла Мальбе (провинция Квебек) перед открытием там саммита Группы семи. Как сообщили агентству Reuters источники в окружении французского президента, темой разговора стали вопросы торговли и ситуация вокруг Корейского полуострова.

По словам советников Макрона, разговор двух лидеров получился коротким и продолжался "всего чуть более 10 минут". Беседа получилась "очень душевной", утверждают в окружении французского президента. Президенты поговорили "о торговле и о КНДР", сообщают источники Reuters.

Ранее Макрон опубликовал на своей странице в Twitter короткое видео с неформальной встречи с Трампом: президенты сидят на диване и ведут размеренную беседу. В комментарии к записи Макрон подчеркнул, что хочет путем диалога "пытаться убедить" своего собеседника, с которым у большинства лидеров стран G7 обострились противоречия.

Саммит Группы семи пройдет 8-9 июня в городе Ла-Мальбе в канадской провинции Квебек. В состав "Большой семерки" входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония.

Макрон прибыл в Канаду за два дня до саммита G7. Он уже провел переговоры с премьер-министром страны Джастином Трюдо, по итогам которых французский и канадский лидеры в четверг дали совместную пресс-конференцию. Трамп же прибыл в Ла Мальбе 8 июня.