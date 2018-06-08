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WSJ: спецназ США и афганские войска проводит массированную операцию против ИГ в Нангархаре

Международная панорама
8 июня, 21:54 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 8, июня. /ТАСС

В ходе сухопутной операции с конца мая ликвидировано около 140 боевиков "Исламского государства"

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НЬЮ-ЙОРК, 8 июня. /ТАСС/. Соединения войск спецназначения США и Афганистана сосредоточили силы, чтобы не допустить образования нового оплота террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в уезде Дехбала (восточная афганская провинция Нангархар). Об этом сообщила в пятницу газета Wall Street Journal.

По ее данным, в этом уезде проводится крупная наступательная сухопутная операция при массированной поддержке с воздуха. В ходе нее с конца мая ликвидировано около 140 боевиков ИГ.

"Мы собираемся уничтожить ИГ в Дехбале, - приводит издание слова представителя властей Афганистана Резвануллы Башармаля. - Боевики контролируют небольшую часть территории в горах, однако скоро эта зона будет освобождена, а вирус "Исламского государства" будет уничтожен".

Президент Афганистан Ашраф Гани объявил в четверг о введении временного режима прекращения огня с талибами по случаю окончания месяца Рамадан и праздника Ид аль-фитр (Ураза-байрам). Оно начнется 12 июня и продлится до 19 июня. На борьбу с ИГ и "Аль-Каидой" (также запрещена в РФ) перемирие не распространяется.

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Гани, Ашраф
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