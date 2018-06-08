Белый дом: Трамп и Макрон могут встретиться еще раз на полях саммита Группы семи

ЛА МАЛЬБЕ /Канада/, 8 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп и его французский коллега Эмманюэль Макрон могут провести еще одну встречу на полях саммита Группы семи в Канаде. Об этом в пятницу журналистам сообщила пресс-секретарь американского лидера Сара Сандерс.

"Президент Трамп и президент Макрон кратко переговорили ранее сегодня. Они обменялись любезностями и быстро обсудили торговлю. Мы ожидаем, что еще одна встреча состоится после полудня", - сказала она.

По словам советников Макрона, разговор двух лидеров получился коротким и продолжался "всего чуть более 10 минут". Беседа получилась "очень душевной", утверждают в окружении французского президента. Президенты поговорили "о торговле и о КНДР", сообщают источники Reuters.

Ранее Макрон опубликовал на своей странице в Twitter короткое видео с неформальной встречи с Трампом: президенты сидят на диване и ведут размеренную беседу. В комментарии к записи Макрон подчеркнул, что хочет путем диалога "пытаться убедить" своего собеседника, с которым у большинства лидеров стран G7 обострились противоречия.

Саммит Группы семи пройдет 8-9 июня в городе Ла Мальбе в канадской провинции Квебек. В состав "Большой семерки" входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония.