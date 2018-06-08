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Трамп продлил на год действие санкций в отношении властей Белоруссии

Международная панорама
8 июня, 22:33 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 8, июня. /ТАСС

Впервые подобный указ был издан еще в июне 2006 года Джорджем Бушем

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ВАШИНГТОН, 8 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп продлил на год действие санкций в отношении представителей руководства Белоруссии. В пятницу он подписал соответствующий указ и направил Конгрессу США уведомление.

Ежегодное продление подобных санкционных режимов с ведома законодателей предусмотрено американским законом. В указе говорится, что "действия определенных представителей белорусского правительства представляют чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США". Они также "подрывают демократические процессы и институты в Белоруссии".

По мнению Вашингтона, имеют место "нарушения прав человека, связанные с политическими репрессиями, в том числе с задержаниями и исчезновениями [людей], а также с коррупцией и неправомерным использованием государственного имущества".

Впервые подобный указ был издан еще в июне 2006 года тогдашним президентом США Джорджем Бушем. Арест налагался на собственность определенных категорий белорусских граждан в Соединенных Штатах, а также за их пределами в случае нахождения под контролем американского правительства.

В черный список официальных лиц Белоруссии, на которых распространялись санкции, были включены 10 имен: президент страны, секретарь Совета безопасности, министр юстиции и внутренних дел, председатель КГБ, руководитель Центральной избирательной комиссии, глава государственного телевидения и радио и другие.

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